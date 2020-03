Malo je jedan Filip Filipović, Srbija bez polufinala Svetske lige!

Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale Svetske lige, pošto je večeras u Beogradu izgubila od Španije sa 11:13 (3:3, 1:5, 3:2, 4:3).







Nakon izjednačene prve četvrtine na bazenu "Milan Gale Muškatirović", Španija je u drugoj stigla do četiri gola prednosti i uspela je da sačuva vodjstvo do kraja meča iako su izabranici Dejana Savića u drugom poluvremenu zaigrali mnogo bolje.



Španiju su do pobede predvodili Alberto Munariz sa tri i Migel Del Toro i Felipe Peron sa po dva pogotka. U redovima Srbije najefikasniji je bio Filip Filipović sa pet golova.



U preostalim četvrtfinalnim duelima sastaju se Hrvatska - Crna Gora, Italija - Madjarska i Francuska - Grčka.