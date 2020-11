LŠ (kval.) - Radnički bolji i od Španaca!

U trećem kolu B1 grupe kvalifikacija za Ligu šampiona, vaterpolisti Radničkog ubedljivo su savladali špansku Terasu, rezultatom 13:8 i prebrodili fizički najzahtevniji deo turnira, pošto su za 20 sati odigrali tri utakmice i ostvarili odličan učinak od dve pobede i remija, pa još uvek drže sve konce u svojim rukama, pred odlučujući duel sa domaćim OSC-om.



Utisak je da su Kragujevčani mogli i do sve tri pobede, ali zbog najtežeg rasporeda na turniru koji su junački podneli, mogu da budu zadovoljni jer i dalje od njih sve zavisi.



Izabranici Uroša Stevanovića sve vreme su bili u vođstvu i posle početnog odmeravanja snaga (2:2), furioznom serijom 5:1 stekli veliku prednost već na startu prve deonice (7:3). Nastavili su u visokom ritmu i u drugom periodu pa je prednost do poluvremena narasla čak do „plus sedam“ – 11:4.



Nadu Španaca sa dva vezana gola u trećoj četvrtini podgrejao je De Lera i doveo svoj tim na „minus pet“ pred poslednju deonicu – 11:6, a zatim je uz pomoć Karilja doveo Terasu i na samo tri gola zaostatka (11:8). Ipak, Radnički je znalački čuvao stečeno vođstvo i pogocima Strahinje Rašovića i Nemanje Stanojevića otklonio sve dileme oko pobednika.



Najefikasniji sa četiri gola bio je Nemanja Stanojević, a pratili su ga Strahinja Rašović sa tri i Aleksa Ukropina sa dva, dok je još jednu odličnu partiju pružio je golman Lazar Dobožanov.

Pred vaterpolistima Radničkog u petak je dan zasluženog odmora, pa zatim odlučujući meč protiv domaćeg OSC-a, u subotu od 19 časova.



Radnički – Terasa 13:8 (7:3, 4:1, 0:2, 2:2)



BUDIMPEŠTA – Bazen: Njeki Imre. Bez prisustva publike. Sudije: Aleksandresku (Rumunija), Tioco (Italija).



RADNIČKI: Dobožanov, Rašović 3, Stanojević 4, Janković, Toholj, Krug, Ukropina 2, Branković 1, Pljevančić 1, Miličić, Lukić 1, Radulović 1, Todorovski. Trener: Uroš Stevanović.



TERASA: Motos, Alegre, F. Sančez, Alkaron 1, Kariljo 3, Prieto 1, Baroto, Perikas, Gutjerez, De Lera 3, Rodrigez, Čiko, I. Sančez. Trener: Kobaco.