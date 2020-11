Kup Evrope: Vaterpolisti Radničkog u Savoni

Kragujevčani su nosioci u grupi, zahvaljujući sjajnom turniru kvalifikacija za Ligu šampiona, na kom su osvojili drugo mesto posle poraza u finalnom meču za plasman u najelitnije evropsko takmičenje, od italijanske Breše.



"Savona je odlična ekipa, koja se ove godine ponovo vraća u vrh italijanskog vaterpola, ali posle našeg nastupa u Budimpešti, sigurno je da smo favoriti za prolaz u narednu fazu", rekao je trener Radničkog Uroš Stevanović, prenosi klub.



"Preostala dva tima su takodje dugogodišnji učesnici evropskih takmičenja. Mediterani je na nivou Terase sa kojom smo igrali u Budimpešti, dok je Potsdam po kvalitetu odmah ispod najboljih nemačkih klubova", dodao je on.



Od preostalih srpskih predstavnika u ovom takmičenju, Partizan će u jedinoj grupi od tri tima ugostiti Sintez iz Kazanja i Oradeu iz Rumunije, dok će Crvena zvezda put Kranja, na megdan domaćem Triglavu, francuskom Nojziju i OSC-u iz Budimpešte.



Turniri su na programu od 4. do 6. decembra, a plasman u osminu finala Kupa Evrope izboriće po dva najbolja tima iz svih osam grupa.



Raspored grupa:



Grupa A (Barselona): Barselona, Turkoan, BVSC-Zuglo, Panionios

Grupa B (Sabadelj): Jadran Split, Steaua, Dinamo, Sabadelj

Grupa C (Kranj): OSC, Crvena zvezda, Nojzi, Triglav (SLO)

Grupa D (Eks an Provans): Vuljagmeni, Pej d'Eks, Ludvigsburg, Karuž

Grupa E (Savona): Radnički, Potsdam, Savona, Mediterani

Grupa F (Zagreb): Mladost, Primorac, Eger, Trst

Grupa G (Solnok): Solnok, Terasa, Smirnis, Strazbur

Grupa H (Beograd): Sintez, Oradea, Partizan