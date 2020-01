Jelenić: Za Partizan pitajte klub, ne igrače

"Ko je odgovoran za to što se dešava u Partizanu? Država? Savez? Možda sam glup, pa ne mogu da shvatim. Svako treba da ima odgovornost za ono čime se bavi. To bi trebalo da pitate ljude u Partizanu, a ne igrače. Imate legalno rukovodstvo Patizana, pa oni treba da se pitaju u vezi svega. Da se iznesu činjenice", rekao je Jelenić na konferenciji za novinare.



Posebnu pažnju privukla je izjava Andrije Prlainovića koji je izmedju ostalog rekao da "Partizan nestaje pred očima".



"Opet je izašao problem Partizana, pa bih hteo da iznesem činjenice sa kojima ste možda upoznati, možda i ne, ali to je istina. Partizan tri decenije ima sportski centar na kojem su zatvoreni, otvoreni bazen, lokali, teniski tereni... Da li su u poslednjih 15 godina tri puta uradili rekonstrukcije bazena? Zvanično njihov dug je oko dva miliona evra, nezvanično oko šest", kazao je Jelenić.



Jelenić je, kako je rekao, kao veliki zvezdaš pozvao sve koji vole vaterpolo i Partizan da pomognu tom klubu. On je naveo da se lično trudio da pomogne klubu koji je decenijama temelj uspeha reprezentacije.



Kada je reč o nedavno završenom Evropskom prvenstvu, na kom je Srbija zauzela peto mesto, Jelenić je zahvalio igračima i stručnom štabu na borbenost.



"Ovo je bila usputna stanica za Olimpijske igre. Spremamo se da odbranimo zlatnu medalju iz Rija", istakao je Jelenić.



Prvi čovek Saveza je rekao da je nesporno da Srbija ima najveći kvalitet, ali da i drugi igraju vaterpolo i da nije potreban dodatni pritisak jer igrači znaju šta su Olimpijske igre.



Dodao je da je uveren u osvajanje medalje i da je "naše da idemo da branimo zlatnu".



Olimpijske igre održaće se na leto u Tokiju.