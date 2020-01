EP - Srpkinje ubedljivo poražene

Grkinje su već u prvoj četvrtini došle do ubedljivog vodjstva, te su do kraja utakmice bez problema održale visoku prednost.



Savezni trener Dragana Ivković rekla je posle poraza da ekipa mora mnogo da radi na odbrani, ali i da treba biti realan i prihvatiti poraz.



"Odbrana mora još da radi, uz to smo i fizički slabije od Grčke. Tp su profesionalci, one igraju za Olimpijakos, Vuljagmeni, imaju 60 klubova, a mi samo osam. Moramo da budemo realni, nije malo dati Grčkoj sedam golova. Mlada smo ekipa, imamo šest debitanata, oba golmana igraju prvi put. Andjeli Petrović fakultet nije dopustio da bude na pripremama, ali ovo je tek početak za ovaj tim", rekla je Ivković i dodala da će za četiri godine biti pravi konkurenti.



Sledeću utakmicu srpske vaterpolistkinje igraće protiv Rusije, a taj duel na programu je u ponedeljak od 14.30.



"Mnogo su jake i igraju ogroman broj utakmica. Imaju nekoliko nivoa lige, a mi smo napredovale zahvaljujući regionalnim ligama. Volela bih da odbrana bude bolja, a kroz ovu utakmicu ćemo probati da se spremimo za Hrvatsku i Slovačku, koje su nam najbitnije", rekla je Ivković.