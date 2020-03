Odložene Evropske univerzitetske igre u Beogradu

Evropske univerzitetske igre, koje su bile planirane za period od 12. do 25. jula u Beogradu, zbog pandemije virusa korona odložene su za leto 2021. godine.



Evropsko udruženje univerzitetskog sporta (EUSA) u saradnji sa Organizacionim odborom 5. Evropskih univerzitetskih igara Beograd 2020, doneli su odluku da se zbog posledica epidemije KOVID-19 Igre odlože do leta 2021. godine.



"Datumi održavanja Igara odrediće se kasnije, nakon konsultacija organizatora i EUSA sa svim partnerima. U trenutnoj situaciji, koja je bez presedana i prilično nepredvidljiva, zdravlje i blagostanje svih uključenih strana se ne mogu garantovati do jula, a ni učesnici se neće moći adekvatno pripremiti za takmičenja s obzirom na zastoje od početka pojave epidemije virusa", navodi se u saopštenju Organizacionog odbora Igara, koje je dostavljeno medijima.



Dodaje se da je sigurnost i zaštita svih učesnika EUG2020, sportista, zvaničnika, volontera, osoblja, publike, partnera, članova sportskih saveza, članova EUSA i svih građana su naša glavna briga i oda je ova odluka je doneta u konsultacijama sa najvišim državnim organima Srbije, a na dobrobit svih učesnika.



"Zahvaljujemo svim učesnicima, partnerima, članovima i Organizacionom odboru Igara na njihovim neumornim naporima i posvećenosti, a usred neizvesnosti od izbijanja virusa, i ćemo njihovu nepokolebljivu podršku odluči da se nastavi sa organizacijom Igara. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti koju je ova neviđena situacija izazvala i cenimo vašu podršku dok nastavljamo pripreme za ono što je još uvek definisano kao cilj - da ovo budu jedne od najvećih evropskih univerzitetskih igara do sada", navodi se.