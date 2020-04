Odložena i Univerzijada u Beogradu, sledeći termin - leto 2021!

Odluku o novom terminu doneli su Evropska univerzitetska sportska Asocijacija (EUSA) i Organizacioni komitet petih Evropskih univerzitetskih Igara u Beogradu, nakon što su prošle nedelje zbog pandemije korona virusa odložili to takmičenje.



"Nove datume nije bilo lako odrediti. Trebalo je voditi brigu da se ne poklopimo sa Olimpijskim igrama i drugim velikim takmičenjima. Mi smo, zbog studenata koji žive u Studentskom gradu, a koji će za Univerzitetske igre biti pretvoren u sportsko selo, insistirali da Igre ne počnu krajem juna ili početkom jula, već što kasnije u julu", rekao je direktor petih Evropskih univerzitetskih igara Predrag Jušković.



"Čak su se neki naljutili na mene jer se sada jednim delom preklapamo sa Olimpijskim igrama koje su pomerene za sledeću godinu. Svima nama i rukovodstvu Studentskog centra je bilo bitno da studenti koji žive u Studentskom gradu ostanu ceo jun u svojim sobama", dodao je Jušković, navodi se u saopštenju.



Univerzitetske igre trebalo je da se održe ovog leta, od 12. do 25. jula, a pripreme su bile u završnoj fazi. Uveden je bežični internet u svim sobama, završava se klimatizacija u sobama i restoranu, sredjuju se podovi, zidovi, kupatila, nabavlja se nov nameštaj.



Kako se navodi, uporedo sa tim radovima, u završnoj fazi su radovi na rekonstrukciji SC Gale Muškatirović, SC Voždovac i SC Šumice. Kada se okonča vanredno stanje nastaviće se radovi na izgradnji terena za rukomet i odbojku na pesku na Adi Ciganliji, a koji će posle takmičenja ostat rukometnom i odbojkaškom savezu.



Granskim sportskim savezima ostaće u nasledje sportska oprema i rekviziti koji se sada kupuju za potrebe Igara.



"Beograd će dobiti mnogo organizacijom ovog velikog sportskog dogadjaja, turistički ekonomski i kulturno. Sledeće godine, od 14. do 27. jula, ugostićemo mnogo učesnika, sportskih delegacija, volontera. Uveren sam da će sve biti realizovano na najbolji način", naveo je Jušković.