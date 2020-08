Neredi širom Francuske, gde se slavi neuspeh PSŽ-a?

Francuska policija uhapila je 148 osoba u noći izmedju nedelje i ponedeljka u Parizu, zbog nereda na ulicama za vreme i posle utakmice finala Lige šampiona u kojoj su fudbaleri Pari Sen Žermena izgubili od Bajerna iz Minhena.

Kako je danas saopštila policija, u pritvoru je zadržano 108 osoba.



Neredi su izbili ispred stadiona Park prinčeva i na Jelisejskim poljima, gde su navijači palili automobile i razbijali stakla na prodavnicama.Povredjeno je 16 policajaca, oštećeno je 15 automobila, a demolirano je 12 prodavnica, u "divljaštvu odrđenih delinkvenata", naveo je ministar unutrašnjih poslova na Tviteru.



Neredi su trajali nekoliko sati. Grupe mladih ljudi gađale su policiju staklenim flašama i bakljama, a policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima, preneo je novinar Frans presa.



Fudbaleri Pari Sen Žermena igrali su sinoć u prvom finalu Lige šampiona u istoriji kluba i izgubili su od Bajerna iz Minhena sa 0:1.



Sa druge strane po sudijskom zvižduku za kraj utakmice u Marseju su navijači krenuli da slave neuspeh svojih velikih rivala.



Marseille erupts as PSG lose the Champions’ League final: “Where are all the Parisians now?” pic.twitter.com/YGrr0ihBOv