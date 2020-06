Ma kakva tribina, prava bakljada je na krovu!

Stadioni u Portugalu su još uvek prazni, ali to ne sprečava dovitljive pristalice Porta da pruže podršku svom timu koji bije pravu bitku sa Benfikom u Primeiri.



Sinoć je Porto slavio minimalnim rezultatom na svom "Dragau".



Savladan je Maritimo sa 1:0 golom Hesusa Korone u šestom minutu, Teljes je pet minuta pred kraj meča dobio i crveni karton, ali to nije ugrozilo domaći tim koji je ostao lider na tabeli sa dva boda više od velikih rivala.



Na samoj utakmici smo mogli videti i kakvu podršku je imao domaći tim, na krovu "Dragaa" se okupio dobar broj navijača koji su svojim navijanjem i bakljama pokazali klubu da su uz njega i ovoj situaciji.



Porto fans watching their game from the roof of their stadium last night... 🤯 pic.twitter.com/6YCX2n6zLQ