Hteo sliku sa Mesijem - Dobio tužbu od Primere!

Fudbalska liga Španije Primera pokrenuće krivični postupak protiv navijača koji je utrčao u teren tokom utakmice Majorke i Barselone, koja se igrala bez publike zbog pandemije korona virusa.





Incident se dogodio sinoć tokom utakmice u Majorki, gde je Barselona pobedila sa 4:0. Na stadionu je bio minimalan broj ljudi, dve ekipe, zaposleni u organizaciji i mediji, ali je jedan navijač ipak uspeo da se provuče.



"Primera će pokrenuti odgovarajući krivični postupak, pošto je napravljen prekršaj", navodi se u saopštenju rukovodstva prve španske lige.



Navijač je obučen u Mesijev dres reprezentacije Argentine sa brojem 10, u 53. minutu utakmice utrčao u teren i pokušao je da se slika sa igračem Barselone Đordijem Albom.



Muškarac, koji nije nosio zaštitnu masku, zatim je otrčao do centra terena da pronađe Mesija i tada su ga uhvatili redari.



"Moj san je da se slikam sa (Lionelom) Mesijem ili da uspem da ga upoznam. Želeo sam da ga potražim, ali sam video da je tu Đordi Alba i pitao sam ga da se slikamo. Onda sam otrčao do Mesija, ali se videlo da ne želi da se slika, zbog virusa", rekao je izgrednik za španski radio "Cope".



"U brzini sam napravio fotografiju, ne vidi se mnogo, ali me je policija naterala da sve obrišem", dodao je mladi navijač.



On je rekao da očekuje da će biti novčano kažnjen.



Primera je saopštila da je on ušao u teren "kršenjem protokola uspostavljenih u sklopu postojećih zdravstvenih pravila i nepoštovanjem naredbi privatnog obezbedjenja".



"Osim toga, Primera želi da pokaže da u potpunosti osuđuje takvo ponašanje koje ugrožava zdravlje drugih i integritet takmičenja", navodi se u saopštenju.