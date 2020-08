Ronald Kuman - Rambova "prva krv" ili bure koje drži vodu?

Džon Rambo nije mnogo pričao, uglavnom je naplaćivao sa kamatom bol ljudima koji su prvi počeli, borio se u ratovima koje su inicirali starci, i u kojima su ginuli mladi, a između nije ostajalo ništa.



Te mudrosti, dostojne Konfučija sa mitraljezom je Stalone prodavao u Reganovo doba osetivši šta konzumenti žele, da gledaju rat uz kokice, daleko od svog dvorišta.



Ronalda Kumana zvali su "Rambo" ili "Tintin" ovo drugo zbog fizičke sličnosti sa likom iz popularnog belgijskog stripa, mladom, pustolovnom reporteru koji nosa okolo psa Sneška i postavlja standarde istraživačkog novinarstva.







Drugim rečima, da ga preselimo u stvarni svet, kao investigativnog žurnalistu, umro bi od gladi u Srbiji.



Bez zezanja, Kuman sigurno više voli Ramba od strip junaka, njegov način se savršeno uklopio u Barselonu devedesetih. Pukovnik (beše Trautman), onaj što ga stalno spašava, moli da pomogne, usmerava i važno izgovara "Ne lovite vi njega, nego on vas" bio je Johan Krojf.

















Sve što bi neko tražio od štopera u totalnom fudbalu, Kuman je imao, pas iz zadnje linije, top u nogama, spremnost da pogine, kao Džon Rambo za višu stvar.



I sam Kuman je kao Stalone uviđao ponekad uzaludnost ratova, kažu da organski nije podnosio Romarija i njegovo ponašanje, to je kao da u rovu sedite uz pacifistu koji svira gitaru.



Ali, znate i sami da lik koji svira gitaru, običmo sam završi na plaži, one devojke što su uzdisale uz note, odu sa drugima. Tako su Barsini umetnici gledali kako holandski Rambo kao iz bazuke ispaljuje projektil ou mreži Đanluke Paljuke, u trenutku dok ovaj već razmišlja o tome kako će postati heroj penala na Vembliju. Kuman je rasplakao Vijalija i Manćinija, na šta je filozofu Vujadinu Boškovu ostalo da konstatuje jednim od onih svojih bisera: "Pobedila je ekipa koja je postigla, a nije primila gol".



I to su sećanja, Kuman je dve godine proveo u Barsi kao Van Galov pomoćnik, dve decenije posle, on će uskočiti u voz koji drugi put staje u Podlugovima na stanici. Za razliku od Zdravka Čolića ne gleda ga privlačna putnica, već zanemoćala Barselona koju ne sme da odbije.











Prvo, jer vozovi kad čekaš za Travnik vezu ne prolaze često, već je odbio poziv da zameni Valverdea, sada je šansa koja se neće ponovo ukazati.



Otkud znam?



Pa, vidite, Bertomeu će dobiti izbore, ako eventualno sam prebrojava glasove. Sa ovakvim rezultatima, Mesijem i senatorima protiv sebe, nostalgijom oko Nejmara koji pleše u Portugalu, nema nikavu šansu.



To znači da bi u martu Viktor Font trebalo da preuzme klučeve i prostre tepih za Ćavija. Kuman to zna, potpisao je na dve godine, provešće verovatno jednu na klupi, ali i pribaviti odštetu. Dobar je u tome, ređao je otkaze kao trener, a problem je bio njegov karakter.



On i Van Gal su od nekadašnjih prijatelja postali likovi koji se nadmeću ko će kupiti veću kuću u Algarveu na portugalskoj rivijeri, kao komšije gastarbajteri u Svilajncu. Poslednji put kada sam proveravao Van Gal vodi za jedan sprat.



Problem je senka Krojfa. Jer, Van Gal je u geniju video uvek protivnika i minera sopstvenih ambicija, a u Kumanu čoveka koji ga je izdao.





Kao tehnički direktor mešao se u posao mladom treneru u Ajaksu do nivoa da je Ibrahimović pretio da će prebiti Van Gala koji je silazio iz kancelarije na teren. Zato je Van Gal prodao Ibru i pored protivljenja Kumana, Juventusu. Platio ceh nedugo posle toga, i optužio svog štićenika da mu je namestio igru. Kuman je navodno koristio prijateljstva sa novinarima da blati Van Gala. Sreli su se u Engleskoj, Sautempton protiv Junajteda, u oba meča, flaša vina je bila neotvorena, Van Gal je odbio poziv posle pobede na "Sent Meriju", Kuman je učinio isto na "Old Trafordu", pošto je čekao nekadašnjeg učitelja više od akademskih 15 minuta.





"Nikada nećemo večerati zajedno", kleo se Van Gal, još pre afere sa vinom.





Inače, Van Gala je Kuman nasledio posle titule u Alkmaru, ali da ostavimo tu narandžastu surevnjivost po strani.











Kada je Ronald Kuman rekao za Hoakina da igra kao da je plaćen 30 evra, a ne 30 miliona, stigao je odgovor.



"Moguće, samo ne bih uzimao baš za ozbiljne tvrdnje čoveka koji za večeru popije sedam buteljki vina", odbrusilo je nekadašnje rekordno pojačanje i legenda Betisa. Iako je osvojio kup sa "Slepim miševima", Kumanova lutka je spaljena na tradicionalnom festivalu "Las Fallas" na kome Levantinci vatrom teraju zle duhove. Ostavio je haos, posvađao se bukvalno sa četvoricom najboljih igrača, svlačionica je ličila na brod Baunti. Pobunu su vodili Albelda, Hoakin i Albiol, na kraju su uspeli da ga pomere i dovedu Unaja Emerija.





Hoakin je inače taktiku trenera objasnio kao "trčiš kao muva u tegli, nadajući se da ćeš neki put pogoditi putanju".





U Sautemtonu je usledila rehabilitacija, ali u Evertonu je potrošio silan novac bez efekta. Holanđanin ima problem sa očekivanjima i toga se najviše plaše u Barseloni. Uvek je popuštao kao trener u trenutku kada je trebalo da zgrabi šansu.













Barselona jednostavno nije pravo mesto da rešavate rebus oko toga da li ste dobar ili bolji trener. To nije dovoljno, i ne treba se puno razumeti u fudbal da se postavi taj kategorički imperativ.



Ako baš hoćete da pozovete Kanta u pomoć, Kumanovo dosadašnje delovanje nije baš plastelin za oblikovanje univerzalnog zakona po kome bi se predvideo uspeh.



Najveći kvalitet, igranje za Barsu, odnosno posipanje nostalgije po praznim tribinama i istim takvim srcima navijača posle loše sezone ne bi trebalo da bude dovoljan.



Sa druge strane on je Holandiju preuzeo kada je dotakla dno sa velikim igračima, pa pristalice ove Barsine zagonetke kao rešenje navode upravo paralelu, ovoj klasi koju tim poseduje treba neko da je oplemeni, Setijen to nije uspeo.



Pa, hoće li Kuman?











To ne možemo da znamo, kreće iz ozbiljnog hendikepa, nema novca, emocije igrača su potrošene, cinizam se uvukao među senatore. I dalje ne vidim Barselonu bez Pikea i Busketsa recimo, to je kao da zamislite Stonse bez Kita Ričardsa.



Kuman stiže, kao sveži srčani bolesnik (ne daj se Ronalde, nije to strašno, živ sam ti svedok) na mesto koje je sve, osim ne sanatorijum. I niko ne očekuje da potraje, jer sve u Barsi je, kao i u čitavoj igri (neznalice tvrde drugačije) samo politika.



Bertomeu se odlučio da Kumana kao remorker veže uz svoj brod kome nije ostalo puno do groblja zaboravljenih tankera. Ostale putnike poput Abidala je izbacio u more, da olakša teret.



Ali, Barsa deluje kao da propušta vodu sa svih strana i da su matrozi umorni, da im je dosta svega, a da kapetan Mesi već postaje sanjiv.



Kuman je listopadan, nikako zimzelen, i to je svima jasno. Iz toga samo možete da zaključite jedno, ovo nije ni vizija, ni budućnost, već pokušaj da se zapuši rupa.



I možda je on idealan kao bure koje će držati vodu. Šta sledi posle?



Znate kako to završi, narednog leta stići će Ćavi, uz coktanje jezikom i neizbežnu majstoru "Ko vam je ovo radio..."