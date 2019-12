"Plavci", ko sa decom spava...

Vratio se Frenk Lampard svojoj kući proteklog leta u jednoj dosta iznenađujućoj odluci čelnika Čelsija da mu povere tim koji je upravo ostao bez najboljeg igrača i bez mogućnosti da mu se dovede zamena. O stvaranju nekakvog sastava po Lampsovom ukusu nije bilo ni moguće govoriti zbog zabrane koju su "plavci" dobili. On na tu privilegiju nije ni mogao da računa čak i da je želeo.



Videvši da je vrag odneo šalu, proslavljeni engleski reprezentativac je pošao jedinim mogućim putem - oslanjanje na mlade igrače uglavnom iz svoje škole što je u toku sezone dobilo novu dimenziju. To je vraški teško uraditi i na Menadžeru, ali Lampard je uspeo tako što je pogurao svoje klince do četvrtog mesta u Premijer ligi i nokaut runde Lige šampiona na polusezoni.



Podatak da je Čelsi u dosadašnjem toku sezone uzeo više bodova na strani nego kod kuće govori sve što treba da znate o timu iz Londona. Izreku "ko sa decom spava, mokar se budi" dobro na svojoj koži upoznaje još jedan trener koji je pošao istim pravcem.













Partizan Sava Miloševića igra najbolji fudbal u Srbiji i promoviše mlade igrače što je jedan od osnovnih postulata tima iz Humske. Samo, kada je takav slučaj, neminovno je da rezultati trpe zarad boljeg sutra koje vam naposletku nije ni garantovano. Sasvim je normalno da ekipa koja ima dosta mladih fudbalera pruža bolje rezultate kada nema pritiska domaćeg terena i za to ne treba kriviti igrače. Nekada je Stamford Bridž važio za neosvojivu tvrđavu, ali za samo četiri meseca bodove iz Londona odnosili su Sautempton, Bornmaut, Vest Hem... To je zabrinulo navijače, no razloga za preveliku brigu nema jer je klub dobio nešto što nije imao od dolaska Romana Abramoviča. Zlobnici bi rekli - nikada.



Identitet.



Čelsi je postao prvi klub na Ostrvu koji je pre tačno 20 godina izveo na teren ekipu koja nije imala niti jednog Britanca, a od kako je kontroverzni ruski tajkun kupio Čelsi nije se mnogo marilo za domaće igrače. Lampard je to promenio iz korena.











"Plavci" su od starta sezone dobili dva nova seniorska reprezentativca Engleske u vidu Tomorija i Mejsona. Uz Abrahama i Hadson Odoija koji su takođe produkti omladinske škole Čelsija u perspektivi mogu da nastupaju za klub čitavu narednu deceniju. Činjenica je da se stvara nukleus ekipe kakav trenutno nema niko u Premijer ligi, ako govorimo u momcima iz omladinske škole. Naravno, to je tek jedno romantičarsko razmišljanje u modernom fudbalu u kojem se stvari odvijaju prebrzo, a privrženost jednom klubu je sve češće mana nego vrlina.



Dolazi zima, možda duga i hladna, ali i puna nade u sjajno leto za navijače Čelsija. Sada kada je skinuta zabrana transfera, ljudi sa Stamford Bridža su krenuli oprezno sa novcem koji je ušteđen i koji preliva iz ionako prepune kase. Prva želja se zna - Džejdon Sančo. Još jedan reprezentativac Engleske i u ovom trenutku jedan od najtalentovanijih fudbalera na svetu bi dodatno ubrzao i oplemenio sjajan fudbal koji igraju Lampsova deca.













Ipak, dug je put do akademca Mančester sitija, a još duži do stvaranja tima koji može da se porve sa Liverpulom i Mančester sitijem za najsjajnija engleska, pa i evropska odličja.



Prvi veliki koraci su napravljeni.