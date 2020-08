Nejmar - Oceubistvo ili mirna abdikacija, vreme za novog kralja?

Jutros sam našao jednu sjajnu paralelu, Nejmara kao "Joko Ono" jednog vaistinu velikog tima.



Da li je njegov odlazak razbio "Barselonamaniju", odnosno je li njegova ambicija bila prva pukotina u perfektnom oklopu Luisa Enrika posle triple krune 2015. godine?



Dalo bi se raspravljati, pogotovo jer većina voli da mrzi Nejmara.



Nevolja sa ljudima je što uvek podlegnu utisku, brojevi nam ne idu od ruke, odbijaju nas, teško ih je sabiti u naše mehove mišljenja. Ko će tu računati sa činjenicama, bio je Hegel u pravu, treba ih prognati, ge odvratne fakte, čim, kao trotinetaši počnu da se bune, navode svoja prava, važno ređaju prste, mašući rukama kao dokazima.



Zbog čega je Nejmar parija kada je simpatija prosečnog navijača u pitanju?



Pa, iz istog onog razloga iz koga ga klinci obožavaju, infantilan je i razigran, zabavan kao disko kugla. Uvek me zapanji kad neko zatraži da mu "za malog" dobavim Nejmarov dres.













Ali to je razlika, matorani bi da uzor bude neki German što biciklom ide na utakmicu i ošišan je po poslednjoj marinskoj modi Hladnog rata i propagandnih blokbastera Reganove ere. Deca su drugačija, deca su nam Nejmar.



Zbilja, između razmaženog deteta koje se prostire po šoping molovima, savršeno dobro znajući da roditelj između blama i sažaljivih pogleda okoline i brze kupovine za usisavanje besa, bira ovo drugo, i Nejovih bacakanja nema mnogo razlika.



Takođe, sin ili ćerka koja vam se pojavi ofarbana na vratima kao Halid Muslimović osamdesetih, izaziva gorka sećanja na seljanu, samo Nejmar sigurno nije slušao "Hej, jarane", nije se ni rodio. A, opet, on je Halid našeg doba, postavlja raji standarde.



Samo, kao što te iz kafančine neće baš ispratiti Sting, niti ti mahnuti Pankrti, tako niko nema pravo da okrene glavu kad se Nejmar dokopa igračke.















Jer, tvrditi da Nejmar nije veliki igrač vas kvalifikuje za administratora "Fejsbuk" grupe koja okuplja ravnozemljaše, anti-vaksere i ljubitelje majoneza na pici. Zaista, niko pri zdravoj pameti ne može da odrekne klasu Brazilcu, koji je par godina nakon odlaska iz Barselone zagubio osmeh negde u pariskim arondismanima.



Zbog čega je otišao?



Nemojte sve svoditi na novac, jasno je da onaj idol svih fudbalskih očeva u Srbiji što u klincu od 10 godina posmatraju ček koji će unovčiti, Nejmar Senior ima nekoliko miliona razloga svake godine da bude srećan zbog transfera.



Samo, princa ne valja ljutiti, od njegove nabusitosti zavise i tatine skupe navike i gomila svite što đuska za Nejmarom poput karnevalske zmije u Rio de Žaneiru.



Drugim rečima, Nejmar je želeo da ode, jer ma kako prijalo Sunce i široke ulice Barselone, senka Lea Mesija izaziva pre jezu, nego hladovinu.













Ima ona čuvena akademska šala, kada te zajebu da postaneš asistent na fakultetu, tvoj život je čekanje da biologija odradi svoje, odnosno da profesor umre ili dočeka penziju. Pa, Nejmar je zapravo bio to, prvi do profesora, prinuđen da broji godine, sopstvene ti prolaze kao u vojsci, dok Mesi nekako ne izgleda starije, čak ni kada se tetovira i pusti bradu. Ogroman je to problem, kroz istoriju je oceubistvo postalo prvi i ostalo najčešći zločin, Sofokle, Šekspir, Dostojevski ili Nejmar, svejedno, svi imaju isti motiv.



Nejmar je shvatio, na kraju, gledao je kako Ćavi i Inijesta venu u ulozi Mesijevih malih pomoćnika, da bi jedino mogao da bude okrunjen tamo gde Mesijeva senka ne doseže. Makar to bilo i bogato, ali beznačajno kraljevstvo kakva je fudbalska Francuska. Jer, kada se Mbape ruga i kaže "poljoprivredna liga", aludirajući na kritike o kvalitetu, on zaboravlja, da sama igra, osim ako nije pumpanje nacionalnog ponosa i pokušaj da se američki melting pot primeno kroz sport, u Francuskoj malo koga zanima.













Znate, oni misle da su bolji od nas, običnog plebsa, da sve što zahteva fizički napor nije dostojno svežine bageta i mirisa provansalskih vinograda. Negde između te nezainteresovanosti, hladnih subotnjih večeri, utakmica u kojima ćeš pobediti ma šta da se desi, rivala koji tuku iz zavisti, Nejmar je odrastao. To, nužno nije loše, ponovo ja o brojevima, oni su tu, ne samo u ligi, već i u Evropi. Saberite golove i asistencije to je prvi razred drugo polugodište, ima se sa čim izaći pred Mesija i Kristijana.



Nejmar je pronašao sebe, na tom putu koji je započeo onim kriminalnim potezom Zunige koji ga je poštedeo blama protiv Nemačke. Može da se pozove na to da bi stvari bile drugačije da je on igrao u najvećoj noćnoj mori brazilskog fudbala, mada će mu malo ko verovati.











U toj avanturi, bilo je mesta za sreću, karneval, suze, vrisku, kotrljanje po aut linijama, ratove niskog intenziteta i mirovne sporazume sa Mbapeom, prezir prema Kavaniju ali i dokazivanje prava prvorođenog u divljem kraljevstvu kakav je arapski Pari Sen Žermen.



I sve što se dešavalo, nikada, za ozbiljan fudbalski svet, nije dovelo u pitanje činjenicu da je Nejmar neverovatan igrač, i legitimni naslednik dva spartanska kralja Mesija i Ronalda.





Onaj najveći trik koji je izveo đavo, ubedivši sirote ljudske duše da ne postoji, Nejmara je inspirisao na to da nas zavara, da pomislimo da klasa nije večna. Većina mu je poverovala, dok se nije ukazao nevernim Tomama.



Sjajno bi bilo da večeras nasledi carstvo, vreme je...