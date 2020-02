Madonina, fudbalska patina, derbi dobrih emocija

Inter je do Berluskonijeve "Valkire" i helikoptera koji je doneo snove na stari stadion Milana 1986. bio uspešniji, naše decenije obojene su crvenom, bojom paklene vatre i crnom koja bi plašila ostale, kako su to zamislili britanski osnivači Milanskog fudbalskog i kriket kluba.Samo, strast je nepromenjena, znate li da su bračni parovi koračali po tankoj žici rezultata u "Madonini"? Desilo se, bez zezanja jednog marta 1977. Franka i Moreno su odlučivali o zajedničkom životu, ona u crno-plavom, on Milanista nekoliko generacija. Mlada je imala pravo da bira, pobeda njenog kluba značila je udaju, pobeda Milana raskid. Obe porodice bile su na stadionu, završilo se 0:0, okončalo se ipak brakom.Najluđi derbi je odigran u poratnim godinama, Milan je vodio 4:1 posle dvadesetak minuta, Inter je slavio sa 6:5. Tri gola dao je čovek koji nije trebalo da bude na terenu, Amadeo Amadei je suspendovan doživotno dok je još igran šampionat u fašističkoj Italiji. Posle je amnestiran jer se ispostavilo da nije on udario sudiju, nekako je dokazao nevinost, stigao 1948. u Inter i odigrao tu utakmicu života.Nema potrebe da nabrajam igrače koji su bili sa obe strane, niko im nije zamerio, Mauricio Ganc je čak zamenio autobus jednog januara na parkingu "Meace" kada mu je agent javio da je prešao u Milan, pa je umesto na kup utakmicu ušao u autobus rivala i odvezao se u "Milanelo" na trening.Braća Barezi su igrala na suprotnim stranama, treći i najstariji Anđelo nije imao talenta za fudbal, ali je zviždao rođenom bratu Franku i navijao za Bepea. Zanimljivo, kada su braća iz okoline Breše probala u Interu, Bepe je ostao, Franka su odbili, on je završio u Milanu i napravio mnogo veću karijeru, pa su njegovog brata podsmešljivo zvali "drugi Barezi", iako je više obećavao.Interu su se ovakvi kiksevi dešavali često, pogotovo u Moratijevoj eri, u onim neverovatnim razmenama, međutim on je dobio svoj prvi derbi i uvek ostao iznad političkih podela koje je nametala recimo borba za gradonačelnika žene njegovog brata Đan Marka i Berluskonijevih pulena, kada su uvrede letele kao konfete i kada ih je "Vitez" koketirajući sa fašizmom optuživao da od njegovog Milana žele da naprave "grad Cigana".Milan i Inter su čuvali rivalstvo ljubomorno, ali sa elegancijom, iako je Interov najveći rival 150 kilometara dalje na severu, ali gradski derbi nosi pozitivnu emociju, pisao sam o tome, nikada ne prelazi granice dobrog ukusa.Đani Brera, patrijarh sportskog novinarstva na Apeninima, anti-milanista (navijač Đenove i teoretičar Hererinog katenaća u Interu), ali i čovek koji je dočekivao zore sa Nereom Rokom najpoznatijim trenerom u istoriji Milana je jednom derbi video kao popodne na hipodromu, gde dobro obučeni ljudi, bodre učesnike, gužvaju svoje mantile, urlaju na džokeje i umesto lenjih konja krive sudije. I sve to ima jednu notu elegancije...U vremenu budala koje planeta živi, to je sjajna stvar...