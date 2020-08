Kako je Barselona pojela samu sebe?

Majka svakog poraza je Nemačka.



Jasno, mislim fudbalskog, da ne bude nekih drugih konotacija. Bilo da je Brazil ili Barselona, kada izvršitelj zakuca na vrata budite sigurni da će biti neki Miler.



Ne, bez zezanja, Barsa nije ni prvi, ni poslednji put ponižena, uostalom kao ni svako od nas, život se sastoji od gutanja manjih ili većih govana, uz poneku krempitu.



Danas citiraju Dona Drejpera koji je tugu proglasio za nastavak samosažaljena, pa sa te strane, završilo se, boleće, ali i utihnuti. Doduše, postoji još jedna nevolja za Barselonu, katalonski mentalitet podrazumeva tihovanje. Kastiljanci ili mornari sa Levanta, to reše drugačije, feštom na kojoj će zapaliti demone, skretanjem pažnje, uklanjanjem tragova. Dovoljno je reći, Florentino Perez, ne postoji neuspeh koji se ne da pometlati podmetanjem lika u belom dresu koji sa manje ili više uspeha glumi pajaca pred razdraganim navijačima tokom leta?



Da Barsa krene tim putem, ne može, nema novca, a ponestalo im je i ideja u procesu uništavanja sopstvenih kanona. Krčme već godinama ogromno nasledstvo, Barsa je Paris Hilton svetskog fudbala, sa jednom razlikom, njene su kese punije, a hrani mnogo manje usta.











Ovo je, pak, ozbiljnija stvar.



Često će, Pepova opozicija, kojoj i sam pripadam, istaknuti da on posle Barselone nije osvojio ništa vredno pomena, na Evropu se dakako misli. Samo, ima jedna stvar, sem jedne godine kada je tvrdoglavi Asturijac Luis Enrike isterao svoje, uspevši da se ne posvađa jedino sa samim sobom (a i to je pitanje), ni Barselona nije napravila ništa van Španije bez Gvardiole.



Ovo jeste najveća žaba koja im se zaglavila u grlu, ali što reče Pike sinoć, nije izuzetak kojim se može zakloniti, dešavalo se previše puta da bi ignorisali simptome.



Niko nije toliko laik da ne vidi razloge, kupovali su loše, sklanjali sopstvenu decu koja možda nisu kvalitetna kao neke ranije klase La Masije, samo niko me neće ubediti da razni Umtitiji ovog sveta mogu da za par sezona nauče ono što usvojiš za ceo život u Hogvartsu.



Znate o čemu se radi?















Barselona je pojela samu sebe, nije uspela da se snađe posle brazilske "Tramontine". To je onaj nož što kupite za kuhinju, pa ga upotrebite kao mačetu u raspravi sa komšijom. To sečivo su Barsi zabili Nejmar i Dani Alveš.



Samo, to nije nikakav alibi, igrači su prolazni, niko ne zavisi od jednog, osim ako se ne zovu Mesi ili Ronaldo. Barsa ima jednog takvog, ali njegov najveći protivnik je biologija, on stari brže od Kristijana, jer se više u životu oslanjao na Božanski talenat.



Bertomeu je kao i svaki osrednji diktator požurio da se okruži gorima od sebe i da eksperimentiše, posle odlaska prethodnika Roselja na robiju. Kalif umesto kalifa, Jednostavno, sve te sitne autokrate, svi Iznogudi naguranu u skupa odela i jeftine fraze vole da se okušaju u stvarima koje ne umeju.



Barselona je regrutovala ono što joj je pred očima svakog dana, odjednom je počela, bez ozbiljne skauting službe, nošena idejama Pepa Segure i Abidala da kupuje. Što se govorilo u vreme VHS traka i snimaka igrača, na osnovu "audio kaseta". Probali su sa "hajpom", uzimali robu koja uspeva na drugoj oranici.



Recimo, Dembele.











Začudo, skoro su otkrili da je povređen jer njegovoj eksplozivnoj strukturi ne odgovara način treninga. Ako ti je potrebno dve ili tri godine da to shvatiš, ili da Kutinjo nije Inijesta, pa upucaš 300 miliona u pretpostavku, obiće ti se o glavu.



Tu je Barsa dobrovoljno zaplivala u kiselini koja je nagrizla bukvalno sve.



Pisao sam ranije, Barsa nije više od kluba, to je romantična predstava o posebnoj pahuljici. Ona isto prodaje snove, kao i ostali, doduše sa dosta uspeha. I čitav problem je nastao kada su posle mesta na dresu, šortsu, rukavu i maramici na reveru, počeli da prodaju unutrašnje organe, pre svega srce.



Jedno je kao izvezeš recept u svet, ali onaj tajni sastojak ostaviš za sebe (vidi pod meka moć Koka-Kole), drugo, kad pomisliš da si nedodirljiv i da možeš da se trkaš i u drugim disciplinama. To se desilo klubu, gomilanje igrača, očajnička roba zavisnika od kreka, ma znate kako to ide.



Ok, Borise, reći će sad neki pametnjaković, je l' ti to tvrdiš da Grizman nije veliki igrač?











Pa, mala analiza, pokazuje da kad imaš pravog Mesija, ti ne kupiš još jednog, nešto slabijeg, pa imaš dva automobila u garaži i žickaš za benzin od komšije.



Naslednik? Pa kad Mesi odluči da je dosta, Grizman će imati 32 godine, nije baš da je lola za ženidbu u fudbalskim krugovima.



Takođe, ne padaš u zamku koju Bajern sebi može da dozvoli, jer je njihov novac sitniš u divovima nemačke ekonomije, a ne katalonski trange-frange na Las Ramblasu, da kupuješ igrače da bi oslabio rivale. Mrzi me da računam koliko im je oteo Arda Turan jer se nekome učinilo da bi Simeone mogao da predstavlja realnu opasnost godinu za godinom. Da ne pominjem razne ludosti na bekovskim pozicijama, da preplaćuješ igrače posle jedne dobre sezone negde gde nema nikakvog pritiska.



Uvek navodim to da ne možeš da budeš nepristojniji od neke rijaliti zvezde, gori džiber od onih pevača sa dna kace, ili veća škrtica od Baje Patka.



Ne biva, ne možeš parama da se trkaš sa Arapima, pa ni Realom, jer tamo gde onaj medved bere plod sa stabla u Madridu je politička, finansijska i svaka druga moć. Tamo rađa novac, na onom drvetu.



Moraš da se držiš svog načina, da radiš ono što znaš.



Pa, ako su već želeli da citiraju Dona Drejpera, uspeh drugari dolazi od toga što stojiš tamo gde jesi, umesto da pokušavaš da se uklopiš u okruženje.



Tu lekciju Barsa je skupo platila.