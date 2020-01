Hronika Arsenala Mikela Artete - Ozilu se u kilometre (ne) gleda

Kada jedan Mesut Ozil bude igrač koji najviše pretrči u timu koji predvodite, to može da znači samo jednu od dve stvari - ili ništa niste uradili kako treba ili ste uradili baš sve kako treba.



Ovo prvo definitivno nije slučaj sa Arsenalom Mikela Artete pošto je Mančester junajted ne samo poražen, već i nadigran u prvom danu nove 2020. godine.



Arsenal je odigrao savršenu utakmicu kakvu nije godinama. No, za to je bilo potrebno da se desi jedan Čelsi kako bi ekipa shvatila značaj trenutka u kojem se nalazi, koliko god to zvučalo možda i čudno.



Primetan je napredak ne toliko u promeni stila igre, već u samoj energiji i želji igrača da "poginu" na terenu. Artetini izabranici su kao mahniti jurišali na svaku "ničiju" loptu i taj segment tačno oslikava šta je to što donosi novi trener.



Agresivnost.



Iz efikasne agresivnosti na terenu (pritisak na rivala i čvrsta igra bez većih disciplinskih posledica u vidu kartona) proističe i veliko samopouzdanje kakvo smo videli kod fudbalera Arsenala protiv Junajteda na Emirejtsu.Lako se to moglo uočiti, posebno u prvom poluvremenu kada su "tobdžije" sa nepodnošljivom lakoćom iznosili loptu i obesmišljavali presing "crvenih đavola" koji su pod Oleom Gunarom Solskjerom itekako umeli da namuče klubove iz takozvane Velike šestorke.Prava slika i prilika nekog novog Arsenala mogao bi da bude Mesut Ozil. Stručnjaci su odmah primetili kako više nema one njegove iritantne hladnokrvnosti kada jednostavno ne želi da pruži sve od sebe na terenu. Na Emirejtsu ga je bilo u svakom uglu što dodatno potkrepljuje podatak da je Nemac pretrčao više od svih svojih saigrača.Ponovo smo videli njegova dodavanja od kojih zastaje dah, a zbog kojih ga navijači londonskog tima toliko i trpe jer je umetniku ponekad dozvoljeno mnogo više nego "običnom smrtniku". Čak i u eri modernog fudbala u kojem estetika polako, ali sigurno gubi bitku sa efikasnošću. Što nije loše samo po sebi. Ofanzivni vezista predvodio je svoju ekipu i po broju oduzetih lopti, čak 10, što je za fudbalera na toj poziciji prava retkost.Ono što su fudbaleri Arsenala prosuli protiv Čelsija nakon odličnog prvog poluvremena sada im se vratilo u meču koji su odigrali bukvalno po udžbeniku – rani gol na početku susreta i strpljenje koje je dovelo do pogotka u finišu prvog poluvremena. Znali su izabranici Mikela Artete šta će im se dogoditi ukoliko ne odigraju disciplinovano i koncentrisano u odbrani, ali i šta ih čeka ako naprave dupli blok igrača ispred Lena u drugom delu igre.Svesno su prepustili inicijativu Junajtedu koji je i pored osam pokušaja ka golu rivala imao samo jedan ozbiljan preko Pereire. Da je Brazilac postigao gol ne znamo šta bi se dogodilo, ali to već spada u rubriku "šta bi bilo kad bi bilo".Arsenal ulazi u niz nešto lakših mečeva, barem na papiru. U januaru će imati dva gostovanja i to u Londonu protiv Kristal Palasa i Čelsija što će sasvim sigurno pomoći Arteti da još više približi svoju fudbalsku ideju koja se kalila u Mančester sitiju Pepa Gvardiole., kazao je pre četiri godine za klupski sajt igrač Arsenala Mikel Arteta.Večeras će "tobdžije" dočekati Lids junajted na čijoj je klupi legendarni Marselo Bjelsa. Možda ćemo baš danas naslutiti dokle može Arteta kao trener Arsenala...