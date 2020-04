Barselona - Čiji su prsti u tegli sa džemom?

Ofucani slogan Barselone "Više od kluba" odnosi se na vremena kada je Blaugrana bila eksponent, da ne kažem sluškinja, katalonskog nacionalizma.



Iako i sada pretenduje na tu ulogu, izgubila je davno regionalni karakter, postala klub svih, pa što reče Mate Parlov, ne može se biti nacionalista i prvak sveta, prosto u pitanju je ludost oštrog uma, oksimoron.



"Dok smo se mi vozili taksijima i jeli haringe, oni su se baškarili u limuzinama i proždirali kavijar", rekao je jednom, među tradicionalistima prokaženi, sada rahmetli predsednik Đozep Nunjez.



Vladao je više od dve decenije i promenio teoriju o fudbalskoj zemlji kao ravnoj ploči, koja se završava tamo gde prestaje katalonski identitet.



Osim što ga optužuju da je ukinuo demokratiju i cules sveo na puke klimoglavce, masu kojom se upravlja putem dekreta, otpočeo je revolucionarni procesk omercijalizacije, na vreme shvativši da je Franko umro i da će Barselona izgubiti antipod i oslonac svog shvatanja sveta. Bila mu je potrebna poluga, našao je u jačanju brenda. Takvi obično završe kao "pevci" u supi, ali je Njunjez porazio Krojfove tradicionaliste okupljenje oko L'Elefant Blau, čuvare vatre, ili švorc promotere demokratije.















Navijači i javnost su bili podeljeni, većina je ipak shvatila da novi vek znači i nova pravila. I makar Nunjez odstupio kada je zasvetlelo "2000" iznad naših glava i mada je Gašpat deklarativno vratio moć iz ruku elite u gomilu, seme promene je bilo posejano.



Barsa već dugo nije lokalna zajebancija koja tera ljude, kako reče irski pisac Kolm Tojbin da prestanu da se bave svojim poslom jer u tom gradu ima previše zabavnih stvari da ti odvuku pažnju.



Ono što se trenutno dešava u Barseloni je kombinacija dve stvari, rata za moć i, mi Srbi ćemo to lako shvatiti, trošenja onoga što nisi zaradio.



Korona može da bude bodljikava žica za koju će se Bertomeu uhvatiti u pokušaju da objasni zbog čega su njegovi prsti u džemu, ali to nije dokaz za sud.



Predsednik i njegov verni Rosinante, Erik Abidal su počinili osmi greh, stavili se između Mesijevog legata i sopstvenih vrednosti. Pisao sam o tome, u Barsi ne možete ništa bez Mesija, bilo da ste nezadovoljni napadač, klupski rizničar poput Oskara Graua, sportski direktor ili Pep Gvardiola lično.















Ostaje da mi verujete ili ne, svejedno, nije baš kao da me zanima, ali sve odluke Barselone u ovoj deceniji, naravno, ne koliko će koštati paelja i hamon, već suštinske, uzimale su u obzir interese Lea Mesija.



Zbog toga je pokušaj Bertomeua da za milion evra naruši ugled i poseje kroz društvene mreže sumnju u Leove namere i prosvećeni apsolutizam malenog diktatora, samo očajnička mera.



Jer, Bertomeu je podelio tranše od milion u pet rata, kako bi izbegao bord, neki su znali, neki ne







Oni koji su izostavljeni iz bitke jer se opravdano sumnja da drže stranu nadolazeće sile, Viktora Fonta i njegove desne ruke Ćavija dali su ostavke, u pitanju je plaćena funkcija, pa je verovatno ostatku potrebna neka garancija da će preživeti kraljeubistvo













Šta to znači?



Bertomeu ima još uvek kvorum da donosi odluke, pa i da zameni pobunjenike, ali ne postoji nijedan razlog da se nada da će trajati dugo, niti da njegov kandidat na budućim izborima ima šansu.



Mesi se jasno neće izjasniti, ali Pike hoće, uostalom on je od rođenja član kluba, imaće prećutnu podršku ostalih, kapiteni su odbijanjem da smanje platu kada je to tražio Bertomeu poslali poruku da od njega više ne primaju naređenja.



Para nema, i sada kada se Bertomeu uhvati za priču o koroni, postoje vrlo jasni podaci, izneo ih je protivkandidat Font još jesenas kada su na pijaci u Vuhanu bezbrižno doručkovali.



Barsa troši više nego što zarađuje, novac od prodaje Nejmara je ulupala u loše transfere. Nad glavom stoji pretnja Mesija da će otići ako se ne vrati Nejmar, jer Argentinac to vidi kao jedini način da zagrize što više pobedničkog vremena koje mu je preostalo.



Drugim rečima?











Barsa mora da pobedi sad i odmah, zbog Mesija i po Mesiju, njegovo vreme ističe. Sa ovim timom to je nemoguće, Bertomeu nema para da popuni sve rupe u timu.



Jer, one su pohranjene u depou za izgubljene slučajeve poput Dembelea, Kutinja, Umtitija, mnogi će u ovo dodati i Grizmana.



I od toga Bertomeu, čak i da ima više trikova od Hudinija, ne može alhemijom da pretvori bezvredne čipove u povratak Nejmara i kupovinu Lautara i krštenog desnog beka koji nedostaje još od kada su prevarili Danija Alveša.



Znate, nijedan predsednik u Španiji nije nevin, pitanje je samo da li to krije, ili svima nabija na nos kao Hesus Hil. I Nunjez je na kraju završio u zatvoru, tamo 2014. da ne pominjeno Roselja od koga su oprali ruke detaljnija nego kakva heroina, medicinska sestra sa infektivne.



Bertomeu je propustio priliku da ode u tišini, jer navodno stolica koju je Krojf bacio ka Gašparu koji ga je u Nunjezovo ime smenio na kraju sezone u svlačionici, svetom mestu svakog trenera i ekipe i dalje leti na "Kamp Nou".



Koga zakači, zakači, mada jedino Leo Mesi ima supermoć da njome upravlja...



Zbog toga sve ovo liči na borbu kečera, doduše, možda nije tako brižljivo režirano, ali pobednik je poznat.