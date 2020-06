Zvuči nelogično, ali, i Gruja plaća ceh zbog Atletika? Serija A na vidiku?

Iz Engleske stižu potvrde, Klop će napraviti malu revoluciju u timu, prodati prekobrojne igrače, kako bi skupio novac za pojačanja.



Naime, eliminacija od Atletika, bez obzira na izvesnu titulu prvaka Engleske posle tri decenije je uverila Nemca da mu je potrebna sveža krv.



Igrači koji su bili u klubu poput Šaćirija, Origija, Lovrena i verovatno Nabija Keite će biti prodati, a izgleda da se Vilson i Grujić neće vraćati sa pozajmica.



Posebno je zanimljiva situacija oko Grujića koji za nešto više od 10 dana završava dvogodišnji staž u Herti. Igrao je odlično, mnogi veruju da bi mogao da se bori za mesto u timu, ali od toga izgleda nema ništa.



Njegov menadžer Ramadani nudi ga italijanskim klubovima, Napoliju, Laciju i Milanu, cena je oko 25 miliona evra. To je četiri puta više od onoga što je Klop platio zvezdi za svoje prvo pojačanje, hvalio ga je, ali mu i nije pružio šansu.



Iako odlaskom Keite, Šaćirija i Lalane, vezni red ostaje bez trojice igrača, za Grujića opet nema mesta. Prva meta Liverpula je Ruben Neveš, pominje se i Traore, tandem Vulvsa je papren, ali se Redsi nadaju da bi prodajom šestorice ili sedmorice igrača mogli da skupe novac.











I dalje se pominje povratak Kutinja, ali to je malo verovatno, osim ako bi Barsa značajno smanjila cenu, što se neće desiti, a Klop nije posebno zagrejan da vrati Brazilca.



Pominje se i Aoar iz Liona, no, i on je preskup za Liverpul koji je propustio da kupi Tima Vernera jer nije imao novca za klauzulu pa je Nemac završio u Čelsiju.



Bilo kako bilo, promena će biti, kako rekosmo, tandem iz Vulvsa je cilj, ali njih dvojica neće koštati manje od 120 miliona evra...