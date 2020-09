Zvezdo, pripremaj se, Olimpijakos danas završio još jedno veliko pojačanje!

Francuski fudbaler Jan M'Vila novi je igrač Olimpijakosa sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor, potvrdio je danas grčki klub.



Iskusni vezista (30) u redove Pirejaca stigao je iz Sent Etjena za godišnju platu od 1.7 miliona evra i biće veliko pojačanje u nastavku borbe za plasman u Ligu šampiona.



Olimpijakos je ovog leta zaista pojačao tim, pošto su pre Mvile stigli Pepe, Ahmed Hasan, Ogmundur Kristinson, Fafinja i Hose Holebas.



Što se Mvile tiče, u pitanju je nekadašnja velika nada Francuske, prošao je sve mlađe kategorije u reprezentaciji, dok je za A selekciju nastupio 22 puta od 2010. do 2012. godine.



On igra na poziciji zadnjeg veznog, a ostaje da vidimo da li će upravo on igrati protiv Crvene zvezde, ukoliko srpski šampion prođe Omoniju u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.



Zanimljivo, on je igrao jednom već protiv Crvene zvezde, u kvalifikacijama za Ligu Evrope 2011. godine, kada je nastupao za Ren. Francuski tim je tada slavio u oba meča, 2:1 u Beogradu i 4:0 u revanšu.







Da bi se Zvezda osvetila Mvili, potrebno je da u sredu pobedi Omoniju i plasira se u poslednju rundu kvalifikacija za Ligu šampiona.