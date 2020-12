Zvezdin promašaj besan zbog ponude: "Nepoštovanje, veliki udarac za mene!"

Radživ van la Para je stigao u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje i to sa premijerligaškim iskustvom, ali nije opravdao visoka očekivanja.



Zbog toga je i prošle sezone napustio Beograd, a sam je otkrio da je imao nekoliko ponuda da se vrati u Holandiju, međutim ona iz Den Haga je posebno razbesnela krilnog fudbalera.



"Nisam očekivao mnogo od Den Haga, ali plata koju su mi ponudili bilo je pravo nepoštovanje. Neću reći iznos, ali on je u rangu juniorskog ugovora. Bio je to veliki udarac za mene", kazao je Van la Para.



On je bio na meti još i Cvolea i Venloa, a trenutno nastupa za španski Logronjes.



"Nešto kasnije sedeo sam kod kuće na kauču i 'flešbekovi' su mi prolazili kroz glavu. Mislio sam na to kako sam igrao fudbal na rasprodatom Vembliju i Premijer ligu, a zatim sam se upitao: 'Kako sam, dođavola, došao u ovu situaciju'", priznao je 29-godišnji fudbaler.



U novembru je postao član drugoligaša Logronjesa, a do sada je odigrao četiri meča uglavnom ulazeći sa klupe.