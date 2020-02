Zvanično, zagrebački Dinamo potpisao DESETORICU! Među njima i Zvezdino dete, ali ni to nije sve!

''Modri'' sa Maksimira ostali su ove zime bez svoje prve zvezde, Danija Olma koji se preselio u Lajpcig, ali uprava Dinama istovremeno radi i na jačanju tima, čiji bi kvalitet od naredne sezone mogao da dođe do punog izražaja.









'' Pripremamo još jedno iznenađenje, još jednoga igrača, ali nažalost ne mogu otkriti njegovo ime. Potpisao je, dolazi iz velikog kluba, ali s obzirom na to da je maloletan, čekamo dozvolu FIFA, kako bismo ga registrovali.







Sve je to pokazatelj kakav ugled Dinamo ima u svetu, kako mladi igrači, ali i njihove porodice i agenti biraju Dinamo za svoj razvoj.







Inače, čitao sam komentare da su to sve interesantni mladi, kvalitetni igrači, ali uz upit je li to dovoljno za Dinamo u Ligi šampiona. Mogu reći bez uvijanja – nije! Oni su mladi i perspektivni, ali moramo im dati vreme i podršku da se razvijaju kao što je to bio primer i s Olmom.







Ja kao sportski direktor zajedno s našim trenerom i svim ljudima u sportskom sektoru, uz podršku kluba, obećavam da ćemo do leta još pojačati ekipu. Sigurno će biti osvežavanja kadra na tri, četiri, možda i pet pozicija, zavisno od tržišta, u dogovoru s trenerom i sportskim sektorom'', objasnio je Mamić, a prenosi klupski sajt.

-





Mamić je ovo rekao na promociji još desetorice igrača koji su potpisali ugovore sa Dinamom, od kojih su četvorica igrača već bili članovi kluba, ali su sada potpisali nove ugovore.











''Ugovore su produžili Marin Leovac, Nikola Moro, Petar Stojanović i Mario Ćuže, a uz njih su predstavljena i trojica novajlija: levi bek Damjan Daničić , argentinski krilni napadač Matijas Emanuel Godoj i dojučerašnji kapiten mlade ekipe londonskog Arsenala, vezista Robi Barton.



Na leto će se priključiti Lokomotivin dvojac Fran Karačić i Lirim Kastrati, kao i crnogorski štoper Stefan Milić. Na svečanosti su ih, između ostalih, pozdravili i dodatno ''skenirali'' glavni trener Nenad Bjelica, kao i trener Dinama II, Igor Jovićević'', navodi se na sajtu Dinama. Kako je saopšteno na sajtu Dinama , na svečanosti su bila prisutna sedmorica, dok su preostala trojica ostala u svojim sadašnjim klubovima u kojima će igrati do leta, ali na poszajmici.navodi se na sajtu Dinama.





Podsetimo, 20-godišnji Damjan Daničić je ponikao u Crvenoj zvezdi, za čiji je omladinski tim nastupao, a seniorsku karijeru počeo je u Voždovcu, odakle se ove zime preselio u Dinamo.