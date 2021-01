Zvanično - Vezista napustio Barsu, neočekivani preokret na Kamp Nou!

Karles Alenja će do kraja sezone igrati u predgrađu Madrida.



Kao što je najavljeno, Alenja je i zvanično otišao na pozajmicu u Hetafe do kraja sezone, a klub iz predgrađa Madrida neće imati obavezan otkup, samo će pokriti primanja do 30. juna.



Ovu vest juče je potvrdio Ronald Kuman, na konferenciji za medije uoči utakmice sa Atletik Bilbaom.



"Alenja neće putovati sa nama u Bilbao, dobio je dozvolu kluba da pregovara oko svog odlaska. On je mlad igrač pred kojim je čitava karijera i neophodno je da igra što više", rekao je Kuman.



Alenja se letos vratio u Barselonu sa pozajmice u Betisu, Kuman mu je obećao minutažu, ali 23-godišnji vezista nije iskoristio šansu.



Odlazak na pozajmicu je najbolje rešenje za sve, mada je stil igre Hetafea potpuno drugačiji od Barsinog.



Alenja igra na poziciji centralnog veznog, a kako trener Hetafea Bordalas voli da igra u formaciji 4-4-2, naš Nemanja Maksimović sada ima žestoku konkurenciju.









Istovremeno, stigla je i vest o tome da će Riki Puđ po dolasku nove uprave produžiti ugovor do 2023. i da će ostati da se bori za minutažu.





Usled povreda Filipea Kutinja i odlaska Karlesa Alenje, mladi vezista veruje da će mu Kuman pružiti veću šansu na proleće.





Puđ je dete kluba, više puta je odbio da napusti Barsu, zbog čega je postao miljenik navijača.