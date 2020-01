Zvanično - Ubedljivo najveći transfer balkanskog fudbala, ikada!

Priča je završena, Dani Olmo je u ovom trenutku na pregledina, potpisaće ugovor sa Red Bul Lajpcigom.



Pregovaralo se nedeljama, Španac je najavio da će napustiti Dinamo, pričalo se o Milanu, Boban je zvao Mamića da ispregovara pozajmicu sa obaveznim otkupom, ali je bivši polaznik La Masije prodat sinoć za oko 35 miliona evra, plus bonuse, čime je Dinamo ponovo napunio kasu do vrhy.



U stvari, ovo im nikada nije pošlo za rukom, transfer Danija Olma je najveći u istoriji klubova sa Balkana, niko nije ni blizu, Španac je potpisao ugovor na četiri i po sezone.



Zarađivaće u Bundesligi oko 2.5 po godini, plata će mu rasti, ali za njega je važnije da je otišao u jače takmičenje i šampionat koji je kao stvoren za afirmaciju.



Barsi nije bio prioritet, mnogi su se čudili kada je otišao u Dinamo, kako Dani kaže, govorili mu da je lud, ali po njemu to je bio rizik koji mora da preuzme. Na kraju se itekako isplatilo, potpuuna afirmacija, sada je i zvezda mlade reprezentacije Španije, a Dinamu naklon, to što oni rade, niko na Balkanu ne može da pomisli.



Inače pre Olma, rekorder je bio Modrić koji je prodat za 26 miliona Totenhemu, a u Srbiji i dalje je prema zvaničnim podacima najveći transfer Kežmanov, 14 miliona evra, dok su Drulić i Dejan Stanković prodati za po 13.