Zvanično - Stara šema, Mendeš pomogao Murinju, treće pojačanje Totenhema je veliki navijač Arsenala!

Posle Džoa Harta i Pjera Hojberga, zvanično je, Totenhem je doveo treće pojačanje.



Kao i mnogo puta pre, Murinju je u pomoć priskočio Mendeš, njegov agent, posredovanjem je u London stigao Mat Doerti iz Vulvsa gde je jedan od najmoćnijih menadžera na svetu parkirao veliki broj svojih igrača.



Inače Doerti je bio standardan prošle godine, odigrao je 50 mečeva za Vulvser, dao je sedam golova i odlično je pojačanje. Zanimljivo, veliki je navijač Arsenala, najvećeg rivala, ali ako bude igrao dobro to "Pevcima" neće smetati.



Ovaj fudbaler ima 28 godina, irski je reprezentativac, praktično je čitavu karijeru proveo u Vulverhemptonu, bio je na pozajmicama u Škotskoj i u Buriju. Može da igra i levog beka, ali će biti prvi Murinjov izbor kraj desne aut linije i poguraće Orijea ka izlaznim vratima kluba.



Doerti je plaćen blizu 20 miliona evra, toliko za reprezentativca Obale Slonovače traži i Totenhem, Milan je bio veoma zainteresovan, ali klubovi do sada nisu uspeli da nađu zajednički jezik. Priča se da je Orije odbio da ode među "Vukove" kao deo sporazuma oko Irca.



Do kraja prelaznog roka, Murinjo cilja štopera i napadača, hteo bi da menja Ndombelea za Škrinjara, ali se predsednik Levi ne slaže, a pokušava da dovede Dijega Koštu koga Atletiko želi da se oslobodi.







Ima još varijanti, Kalum Vilson iz Bornmauta i Pervis Estupinan, Ekvadorac koji je igrao na pozajmici u Osasuni, igrač je Votforda, ali je to sada malo verovatno.