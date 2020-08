Zvanično, Silva je "plavac"!

Očekivano - rešeno.



Lampardovi "plavci" su brutalni na transfer-pijaci ovog leta.



Danas je stigla i potvrda iz klub, na "Stamford Bridžu" gledaćemo Tijaga Silvu. Potpisan je jednogodišnji ugovor sa opcijom produžetka na još jednu.



Ovo je treće Lampardovo pojačanje u defanzivi, pre bivšeg kapitena PSŽ-a i Milana stigli su Ben Čilvel i Malang Sar sa tim da će mladi Francuz biti prosleđen na pozajmicu.



Odličan posao "plavaca".



Paris ⇢ The Pride of London! 💙@TSilva3 has arrived! #OhhThiagoSilva pic.twitter.com/ssO5ZlA4Dw