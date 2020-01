Zvanično - Roma predstavila pojačanje iz Bergama

📸 La prima giornata di Ibanez a Trigoria



Kako je i zvanično objavljeno, novi igrač "Vučice" je brazilski defanzivac Rodžer Ibanjez da Silva.On je na "Olimpiko" stigao iz Atalante, kao slobodan igrač, stoji na sajtu kluba.Ipak, Atalanta bi mogla da zaradi do osam miliona na osnovu određenih "sportskih situacija", kao i do dva miliona evra u vidu varijabli, kao i 10% od naredne prodaje, pod uslovom da ona bude obavljena do leta 2024. godine u suprotnom su dužni da plate milion evra ekipi iz Bergama.On je i potpisao ugovor sa klubom do 30. juna 2024. godine, a dobio je dres sa brojem 41.U Atalanti se nije naigrao, ali u Romi su prepoznali veliki potencijal u 21-godišnjem centralnom defanzivcu.