Zvanično - Pepu ispunjena želja, Siti završio strašno pojačanje za smešne pare!

Feran Tores je pozirao večeras u svetlo-plavom dresu - Mančester Siti je dobio zaista vrlo dobro pojačanje, godinu dana pre isteka ugovora!



Sada je stigla i zvanična potvrda onog što mediji najavljuju nedeljama unazad - Feran Tores je obukao dres Sitija.



"Presrećan sam što sam došao u Mančester Siti. Svaki igrač želi da postane deo napadačkog tima kao što je ovaj. Pep Gvardiola gaji taj otvoren, napadački, agresivni fudbal, koji mi se sviđa. Njegovo umeće je napadački fudbal i čast mi je što sam postao deo njegove ekipe. Siti je osvojio veliki broj trofeja u poslednjih 10 godina i nadam se da ću imati svoju ulogu u pohodu ka novim ciljevima", rekao je Tores.

Inače, Siti je platio Toresa tek 23 miliona evra, što je zaista smešna cifra ako uzmemo u obzir tržište poslednjih godina.

Doduše, ušao je u poslednju godinu ugovora, ali je u pitanju 20-godišnjak, jedan od najtalentovanijih u Španiji.



Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL