Zvanično, najskuplji svih vremena dobio zamenu!

Više nema ni najmanje dileme, Eduard Mendi je novi golman Čelsija.



Senegalski reprezentativac je stigao iz Rena za oko 22 miliona evra, iz kluba tvrde da je on praktično zamena za Kabaljera, ali je nakon novog debakla najskupljeg golmana svih vremena jasno da će dobiti šansu među stativama vrlo brzo.



Kepa je u sezoni za nama bio najgori golman u Premijer ligi, iako je najskuplji u istoriji sporta, ove sezone je nastavio sa ispadima, katastrofalno je poklonio loptu Maneu za zicer u velikom derbiju sa ekipom Liverpula.



Dugo se pisalo da Lampard želi da ga se reši, ali kako je jasno da "Plavci" neće moći da vrate ni blizu onoliko koliko su uložili u njegove usluge, odlučili su da ga zadrže i angažuju mu jaku konkureciju.



Mendi je upisao 25 nastupa u Ligi 1 prošle sezone, devet puta je sačuvao mrežu, dok je Kepa recimo mrežu sačuvao u osam navrata na 33 nastupa.



Procenat odbrana mu je visokih 76,3%, prima gol u proseku na svakih 114 minuta. Kepin prosek odbrana je minule sezone bio 53,5%, primao je gol na svaka 63 minuta.



Jedina prednost španskog čuvara je mreže u uspešnosti dodavanja, tu ima značajno bolje procente, ali nakon greške protiv "Redsa" u drugom kolu Premijer lige koju je Kepa napravio, ove brojke padaju u vodu.



Iza Senegalca je jedna potpuno netipična fudbalska priča, profesionalnu karijeru počeo je u 24. godini, što znači da se samo četiri godine bavi golmanskim poslom na profesionalnom nivou.



To bi moglo da bude zabrinjavajuće, ali je Mendi pokazao da je sjajan golman u Renu, pa je prosto neverovatno kakav je napredak napravio od 2016. godine do danas.



U klub je došao iz Remsa, kojem je pomogao da se plasira u Ligu 1, a onda i da se domogne osmog mesta u elitnom rangu, da bi ga minulog leta otkupio Ren, a na golu Remsa ga je nasledio Predrag Rajković.







Šta Mendi donosi Čelsiju, što Kepa nije imao?



Pre svega, Senegalac ima sjajne fizičke predispozicije, visok je 198cm (12cm viši od Kepe), što mu pomaže kod centaršuteva.



Utisak je da je hrabriji od Španca u smislu izlaženja na lopte i da ima bolju komunikaciju sa svojom odbranom.



Statistika koju smo naveli gore govori mnogo toga, Kepa nije uspeo da sačuva polovinu šuteva koje je odbrana Čelsija dozvolila, Mendi brani veliku većinu koja ide ka njegovom golu.



Treba će mu vremena da se adaptira, da upozna nove saigrače, ali jasno je da Lampard nema problem sa "guranjem igrača u vatru", te bi Mendija uskoro mogli da vidimo i među stativama.



Opšti utisak je da je Čelsi napravio još jedan dobar posao, Mendi je sedmo pojačanje, nakon Zijeha, Vernera, Čilvela, Tijaga Silve, Sara i Haverca, a "Plavci" su za transfere dosad izdvojili oko 250 miliona evra, kada bonusi dođu na naplatu ukupan ceh će biti oko 300 miliona evra.