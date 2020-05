Zvanično - Mertens se dogovorio!

Dogovor je postignut, Mertens je odlučio, ostaće u Napoliju.



Belgijanac je prihvatio ponudu kluba, ugovor mu je isticao na kraju sezone, navijači su vršili veliki pritisak na "Ćira" kako ga nazivanju i on je na kraju popustio.



Imao je ponude Intera i Njukasla, pričalo se o Čelsiju, ili čak odlasku u Ameriku, ali sjajni napadač će ostati, Napoli mu je ponudio koliko i ostali klubovi.



Naime, on će zarađivati 5 miliona evra po sezoni, ugovor je na dve godine, ali kako bi izjednačio ponude iz drugih klubova, De Laurentis će mu isplatiti još dva miliona na ruke kao nagradu za lojalnost, odnosno pošto produžava ugovor koji ističe.



Drugim rečima to je 12 miliona za dve sezone, koliko je Mertens i tražio.



Belgijanac je dugo u Napoliju, od 2013. godine, imao je nekoliko velikih sezona, ranije je igrao za Gent, Utreht i PSV, za Napoli je postigao 121 gol u svom takmičenjima, stigao je Mareka Hamšika, biće najbolji strelac u istoriji kluba. On želi takođe da postigne trocifren broj golova u Seriji A, do sada ih je dao 90, Hamšik je postigao okruglo 100, ali je Mertens mnogo efikasniji u evrokupovima, doduše imao je i više prilike da igra u Evropi...