Zvanično - Mančester junajted potvrdio, stigla januarska "bomba"!

Mančester junajted je danas potvrdio dola zak Bruna Fernandeša iz lisabonskog Sportinga, stoji na zvaničnom sajtu engleskog kluba.



U toku su medicinski pregledi nakon kojih sledi i potpis novog ugovora.



Portugalac je stigao u transferu vrednom najmanje 55 miliona evra, koliko je odmah pripalo Sportingu, ali i 10 miliona evra ukoliko Junajted obezbedi igranje u Ligi šampiona dok Fernandeš nastupa za taj klub.



U igri je još i 15 miliona evra što se odnosi na individualna dostignuća poput Zlatne lopte ili Zlatne kopačke.



Sjajni 25-godišnji vezista je dugo na meti Mančester junajteda koji je sada konačno stigao do njegovog potpisa, Fernandeš iza sebe ima sjajnu polusezonu u "lavovima" za koje je u 28 nastupa postigao 15 golova i upisao 14 asistencija u svim takmičenjima.



Prema nekim informacijama sa Ostrva, on će potpisati ugovor do leta 2024. godine, a nedeljno će zarađivati oko 70 hiljada funti plus razni bonusi.