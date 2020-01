Kako je i najavljeno tokom prošle nedelje, mladi reprezentativac Srbije Luka Adžić će u nastavku sezone igrati u Holandiji.





On je kao pozajmljen igrač Anderlehta stigao u ekipu holandskog Emena, gde je danas i zvanično predstavljen.





''Dobrodošli, Luka'', piše na Tviter nalogu holandskog prvoligaša, koga do kraja sezone očekuje borba za opstanak u eliti.





On će na pozajmici provesti narednih šest meseci, odnosno do kraja sezone, kada će se ponovo odlučivati o njegovom statusu u Anderlehtu sa kojim ima ugovor do juna 2022. godine.



