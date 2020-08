Zvanično, Lampardu ispunjena velika želja, na "Bridžu" još jedno sjajno pojačanje!

Frenku Lampardu je ispunjena još jedna želja, nakon Zijeha i Vernera u klub je stigao i engleski reprezentativac Ben Čilvel (23).



On je sada i zvanično predstavljen u novom klubu, a sa "Plavcima" je parafirao ugovor do leta 2025. godine.



Ako je verovati engleskim medijima, Lester je na ime transfera zaradio oko 60 miliona evra, iako su pre samo mesec dana tražili 30 miliona više.



Dolazak Čilvela znači i odlazak Emersona, možda čak i Markosa Alonsa iz Čelsija.



Čilvel je za Lester debitovao za Lester pre pet godina, upisao je do danas preko 120 nastupa za "Lisice" u Premijer ligi.





Za reprezentaciju Engleske nastupa od 2018. godine, do danas ima 11 mečeva u dresu sa državnim grbom.







"Plavci" bi do kraja nedelje trebalo da ozvaniče još dva potpisa, na pragu kluba su Tijago Silva iz Pari sen Žermena i Kai Haverc iz Bajer Leverkuzena.