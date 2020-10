Zvanično - Junajted upalio motore, prvo od pet pojačanja do kraja večeri!

Aleks Teljes je i zvanično stigao u Mančester Junajted.



Engleski klub je potvrdio na svom zvaničnom sajtu, levi bek koji stiže iz Porta potpisao je ugovor do 2024. godine uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.



Ovaj transfer bi trebalo da bude tek uvertira u ludo veče na "Teatru snova", očekuje se da bi do kraja večeri mogli da stignu Edinson Kavani, Osman Dembele ili Ismaila Sar, ali i mladi ofanzivac Atalante Amad Traore i Fakundo Pelistri, još jedan 18-godišnjak, iz urugvajskog Penjarola.



Ipak, primarno je da dođu Kavani i desno krilo, dok Traore i Pelistri predstavljaju budućnost kluba i nije isključeno da ostanu u svojim klubovima do zime.



No, pratimo, na Old Trafordu će biti proverno najluđe veče!