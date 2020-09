Zvanično je - Junajted potvrdio mega pojačanje!

Doni van de Bek je novi član Mančester Junajteda!Ono o čemu se spekuliše danima unazad, danas je dobilo i svoju potvrdu - Holanđanin stiže na "Teatar snova".Van de Bek je potpisao ugovor do 2025. godine, a Junajted je Ajaksu platio oko 40 miliona evra za njegovo obeštećenje.Ole Gunar Solskjer u Van de Beku vidi idealnog trećeg veznjaka uz Pola Pogbu i Bruna Fernandeša, tako da će biti zanimljivo gledati drugačiji Junajted ove sezone.Očekuje se da na Old Traford stigne još jedno desno krilo, verovatno i centrali bek, ali to ćemo videti u narednim nedeljama...