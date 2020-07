Zvanično - Granovskaja počela razgovore sa još trojicom pojačanja, pa ovo će biti Čelsijevo leto iz snova!

Čelsi ne staje, očigledno da Lampard ima puno poverenje Romana Abramoviča, posle Zijeha i Vernera planiraju se tri nova pojačanja.



Pisali smo već, pregovori su u toku, posle suspenzije transfera prošlog leta i tihog januara, Lamps je podmladio ekipu i sada će biti nagrađen verovatno najboljim prelaznim rokom "Plavaca" u novijoj istoriji.



Priča se da dogovor oko Haverca postoji, naime, Rudi Feler je potvrdio da posle neuspeha u trci za Ligu šampiona talentovani Nemac može da ode, ako neko, čitaj Čelsi, plati željenu cenu. Bajern tvrdi da neće to učiniti, u pitanju je oko 80 miliona evra i čini se da Lampard insistira na ovom transferu.



Pojavile su se kritike da previše razmišlja o ofanzivi, ali klub gleda napred, trenutno traju konsultacije, iz kluba su to potvrdili oko dovođenja štopera, u pitanju je Pau Tores iz Viljareala, visoki defanzivac koji će pomoći pre svega u skoku gde Lampard ima veliki problem sa loptama sa strane. Njegova klauzula je 50 miliona i Marina Granovskaja razmišlja da je plati.



Ni to nije sve, čeka se prodaja Emersona Palmijerija Interu, kako bi krenuo napad na Bena Čilvela iz Lestera, sjajnog levog beka koji će biti prilično skup, najmanje 60 ili 70 miliona. Ali, Čelsi planira da proda nekoga od štopera, najverovatnije Zumu, a sredstva će biti skupljena i od odlaska Rosa Barklija, najverovatnije u Vest Hem, dok ni Bačuaji, neže ostati. Pedro je već igrač Rome, ali Vilijan je odbio ponude iz Kine, Lampard ga ubeđuje da potpiše novi ugovor, na dve godine, koliko mu nudi klub. Hoće li uspeti da ga uveri videćemo, ali i to bi bilo ogromno pojačanje da jedan od kapitena ostane.











I dalje se priča o Kepi, Sevilja i Valensija ga žele na pozajmicu, Lampard hoće da reši slabost u skoku i kod prekida, treba mu i viši štoper, ali i viši golman. Pričalo se o Areoli, ali i Frejzeru Forsteru, veteranu iz Seltika koji je viši od dva metra.



Kepa je od njega niži 15 centimetara i to je problem kada je rekordno pojačanje Čelsija i najskuplji golman sveta svih vremena u pitanju.



Lampard nije želeo da spekuliše, kaže da Baskijac ima ugovor na pet godina, ali problem ostaje, on jednostavno želi drugog čuvara mreže i sa uticajem koji ima u klubu mogao bi stvar da istera na čistac.



Ukoliko uspe u svojim planovima, jasno je, ovo će zaista biti prelazni rok iz snova.