Fudbalski klub Milan potvrdio je odlazak Lea Duartea.



Brazilski štoper igraće na pozajmici u Bašakšehiru do juna 2022. godine, Turci nemaju obavezan otkup, ali će on svakako biti opcija ako se Duarte dokaže.



Brazilac je stigao u Milan iz Flamenga leta 2019. godine za 12 miliona evra, ali je do sada odigrao samo devet utakmica.



Italijanski mediji prenose da bi Milan mogao da potraži zamenu za njega, pošto je izvesno da će otići i Musaćo.