Zvanično, Brazilac drugo pojačanje Barse, slede još ova trojica!

Barselona je realizovala transfer, najavili smo ga pre mesec dana, Gustavo Maja, talentovani napadač stiže iz Sao Paula u Evropu.



Ovaj momak je odbio da potpiše ugovor sa matičnim klubom, nisu imali gde, još ranije su prihvatili ponudu Barse od 4.5 miliona evra, Brazilac je potpisao ugovor na pet godina, počeće iz filijale. Prethodno je Barsa platila milion za opciju da ga kupi, a klauzula u ugovoru Maje je 300 miliona evra.



Već je kupljen Pjanić od Juventusa, prodat Italijanima Artur, ali šta je sledeće.



Bertomeu kaže da će sačekati kraj evropskih kupova kako bi sa Interom pregovarao oko Lautara, u Kataloniji ne sumnjaju da će želja igrača presuditi, on bi trebalo da košta 80 miliona evra, plus će jedan igrač biti prosleđe Interu. Ko, to još treba da se vidi.



I dalje ostaje otvoreno pitanje štopera, treba nekako naterati Umtitija da ode, kako bi se Erik Garsija vratio iz Sitija u klub u kome je ponikao i zauzeo mesto štopera u rosteru.



Kutinjo je blizu Arsenala, Dembele za sada ni na nebu, ni na zemlji, Nejmar je nemoguća misija, a dosta klubova želi Emersona koji je bio u Betisu na pozajmici.



Barsa bi ga prodala sa varijantom otkupa, on ima 21 godinu, Semedo ostaje, Seghi Roberto može da igra desnog beka, u klubu procenjuju da su minuti najvažniji za Brazilca. Pominju se PSŽ koji ne prihvata da se ugradi klauzula o otkupu, ali bi platili 30 miliona za ovog desnog beka, dok je za Milan to previše.



Rafinja ima ponudu iz Kine od Šangaj Šenhue, ali bi on radije u PL.



Koga još Barsa može da dovede, kada se oslobodi prekobrojnih?











Juventus je odbio bilo kakav razgovor oko Bentankura, Ndombele je preskup, a i Totenhem neće da ga pusti, Genduzi iz Arsenala je opcija da se pojača vezni red, jer je izvesno da odlazi Rakitić, možda i Arturo Vidal.



Dakle, ostaje praktično da se vidi šta sa Dembeleom, on ne želi da ode, a sa druge strane niko se neće obavezati da ga otkupi, problem su povrede koje su ga pratile tri sezone od kada je stigao iz Dortmunda.



Bilo kako bilo, situacija nije ni najmanje izvesna za Francuza, jer ako dođe Lautaro, uz odluku da forsiraju Fatija, tu su još Suarez, Mesi i Grizman, plus Trinkao, ne vidi se zaista gde bi tu Dembele mogao da se uklopi.







Dakle, Pjanić, Maja, verovatno Lautaro, zatim Pedri, Trinkao, klinci poput Puiga i Erik Garsija, i eventualno Genduzi to je Barsin plan za podmlađivanje tima i pojačanja ovog leta.