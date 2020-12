Već smo pomenuli, Slaven Bilić je danas ostao bez posla. Hrvatski trener je sinoć osvojio bod na "Etihadu", međutim upravi koja se nije baš pokazala tokom leta to nije bilo dovoljno.



Ono što smo očekivalo to se i desilo - Sem Olerdajs se vratio u Premijer ligu.



"Big Sem" dolazi u klub u situaciji koja njemu 'prija'. Iskusni stručnjak je u par navrata imao sličnu situaciju gde mora da spašava tim ispadanja. Uspevao je to sa Sanderlenom, Palasom vodio je Njukasl, Vest Hem čak bio i selektor Engleske (neslavno se završilo).



VBA ima derbi na svom debiju, sprema se susret sa odličnom Aston Vilom. Videćemo koliko vremena će mu trebati da razmrda stvari.