Zvanično, Bekam poželeo dobrodošlicu svetskom šampionu!

Bekam je uspeo, doveo je veliko pojačanje iz jedne od najjačih evropskih liga.



Nova zvezda MLS lige od danas je francuski fudbaler Blez Matuidi.



Ovaj iskusni vezista je u Pari sen Žermenu i igrao sa Dejvidom Bekomom, vlasnikom franšize sa Floride.







Matuidi je u MLS ligu stigao iz Juventusa sa kojim je nedavno raskinuo ugovor.



"Presrećan sam što mogu da dočekam svog prijatelja u Majamiju. On je zanimljiv i nadaren fudbaler, uz to je i sjajna osoba. Imati svetskog šampiona u svojim redovima čini nas sve jako ponosnim", rekao je Bekam.



Matuidi je u Juventusu igrao od 2017. godine kada je stigao iz Pari Sen Žermena. On je četiri puta osvajao Ligu 1, a tri puta Seriju A.