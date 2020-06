Zvanično - Barsa potvrdila, Artur je Juventusov!

Barselona je upravo potvrdila - Artur Melo će naredne sezone nositi dres Juventusa, ali će do kraja ove igrati za katalonski tim.



Barsa je potvrdila da će Juventus platiti 72 miliona evra + 10 kroz određene bonuse.



Artur je za Barsu odigrao 72 utakmice, od kako je stigao iz Gremija leta 2018. godine za 31+9 miliona evra.



Podsetimo, uskoro se očekuje da oba kluba potvrde i transfer Miralema Pjanića za 10 miliona manje.



Na taj način, Barsa i Juve su pre 30. juna "ispeglali" knjige i zaobišli problem sa fer plejom, ali o tome da li je način za to bio fer plej, sami procenite.



Sve u svemu, Artur je Juventusov, ali ostaje do kraja sezone u Barseloni, isto se očekuje i sa Pjanićem.