Zvanično - Atalanta iskopala novi biser!

Atalanta je dovela desnog spoljnog igrača, on će biti zamena za Hatebura, to bi moglo da znači da će sjajni Holanđanin biti prodat na leto. Holandski reprezentativac je ima ponude, ali je klub odlučio da ga zadrži jer su spoljnog igrača Kastanja prodali Lesteru.



Sada su kupili novog desnog beka, u pitanju je Joakim Mele, danski reprezentativac koga su skauti pratili tokom jeseni.



Momak stiže za nekoliko dana, tačnije prvog januara, pre toga će se oprostiti od navijača Genka, koštao je Italijane 10 miliona evra sa bonusima.



On je ove godine za belgijski klub odigrao 16 mečeva u ligi, imao 4 asistencije i gol, svakako će drugi deo sezone iskoristiti da se prilagodi, dobiće šansu, ali pravo forsiranje ga očekuje od leta.







Inače, Mele je igrao za Alborg, a zanimljivo da je zamenio Kastanja u Genku koji je otišao u Atalantu 2017. Danas koji je sakupio ove sezone i šest nastupa za reprezentaciju i dao gol je odigrao preko 100 mečeva za Genk, osvojio titulu, ima ugovor do 2023. ali je vreme za novi, veliki korak u karijeri.