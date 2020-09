Zvanično, Arsenal doveo i trećeg Brazilca!

Fudbalski klub Arsenal je potvrdio ono što znamo već nekoliko dana, Gabrijel Magalješ je stigao iz Lila.



Kako su potvrdili brojni izvori, Arsenal je platio oko 30 miliona evra za sjajnog 22-godišnjeg štopera, koji je blistao u dresu Lila.



Mikel Arteta je odredio njega kao važnu metu za odbranu, pošto odlaze Rob Holding i Škodran Mustafi.



Magalješ je treći Brazilac u ekipi, posle Davida Luiza i Vilijana, koji su ga upravo i predstavili navijačima u posebnom video pozivu, kojim se Arsenal pohvalio putem Tvitera.



Brazilac je potpisao ugovor do 2025. godine i biće veliko pojačanje za Arsenal.

