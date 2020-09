"Zoro" tražio tri igrača, umesto toga otkaz? Bomba, Roma dovodi jednog od najboljih trenera na svetu!

Pričalo se još pre par nedelja kada je Palota zemljaku Fridkinu prodao klub, da novi vlasnici nemaju puno poverenja u Paula Fonseku.



Smatraju da bi neko veće ime moglo da privuče bolje igrače, radi na duži period, forsira mlađe igrače i stvori ozbiljnog rivala klubovima sa severa.



Roma je juče odigrala bez golova u Veroni, Džeko je presedeo na klupi, ali i dalje nema njegovog transfera u Juve, jer "Vučica" ne uspeva da se dogovori sa Napolijem oko obeštećenja za Milika.



Ovog leta otišli su Kolarov, Under, Florenci koji je bio na pozajmici u Valensiji, Ščik je definitivno prodat Leverkuzenu.



Došao je Pedro kao slobodan igrač, Mihtarijan se oslobodio obaveze oko Arsenala i ostao.



Fonseka želi da Roma otkupi Smolinga koji je odigrao odličnu prošlu sezonu, ali da dovede i dva napadača, ne samo Milika, već još jednog. Pominjao se El Šaravi, u igri je naš Jović, ali i još par mlađih igrača.



Portugalac smatra da je povreda Zaniola veliki udarac za tim, ostali su bez jednog od najbitnijih igrača u ekipi i da će sa ovim timom teško, bez pojačanja stići u top 4.







Ali, umesto novih igrača, vrlo lako bi mogao da dobije otkaz. Dan Fridkin se već raspitivao oko Alegrija, a sam trener je rekao u emisiji "Ples sa zvezdama" da želi da se vrati na klupu, ali je bio neodređen u vezi Rome.



Ipak, mediji pišu da posle godinu dana pauze i nakon što su mu izmakle klupe Intera i Pari Sen Žermena, Maksu se žuri i čini se da bi prihvatio da sedne na klupu "Vučice".



On bi tražio pojačanja, to je više nego sigurno i garancije, ali bi pristao na platu od oko sedam miliona evra koliko je imao u Juventusu.



Upravo Juventus stiže narednog vikenda na "Olimpiko", ako je suditi po prvom kolu, Rimljanima se ne piše dobro, a to bi mogao da bude kraj Fonsekine odiseje u Italiji.