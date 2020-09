Zna se gde Mbape ide iz Pariza, samo je pitanje za koliko novca!

Kilijan Mbape je nedavno obavestio PSŽ da će napustiti klub narednog leta, ali sada ostaje pitanje u kojim uslovima.



Gotovo da nema ni najmanje sumnje da će Mbape završiti u Real Madridu, i to iz više razloga. Prvi je, i najvažniji, Mbapeov san je Real Madrid, drugi - želi da sarađuje sa Zinedinom Zidanom i treći - da bude prva zvezda ekipe.



Sva tri uslova su ispunjena, Mbape će u Madridu biti prva velika zvezda u post Ronaldovoj eri, jer je Eden Azar podbacio na tom polju.



I sada je glavno pitanje - da li će Mbape "ispoštovati" PSŽ i potpisati novi ugovor kako bi francuski klub dobio više novca od obeštećenja, ili će narednog leta otići na sniženju u poslednjoj godini ugovora?



Mbape ima ugovor do juna 2022. godine, narednog leta ulazi u poslednju i samim tim neće koštati više od 100 miliona evra, prenosi L'Ekip.



Ukoliko pristane da potpiše novi ugovor, Real bi verovatno morao da plati oko 250 miliona evra, prenosi isti izvor.



Postoji i treća opcija po kojoj će Mbape potpisati novi ugovor, ali sa sniženom klauzulom ako po njega dođe Real Madrid, ali to se Parižanima ne isplati, jer će samo izgubiti više novca na njegovim primanjima, a izvesno je da će on samo u "kraljevski" klub.



Sve u svemu, Mbape narednog leta ide, cenu ćemo saznati kada donese konačnu odluku o potpisu novog ugovora.