Zizu siguran, 'uslov' za trofeje ostaje!

Real Madrid večeras gostuje Eibaru i Dmitroviću.



Madriđani su u seriji od tri pobeda u domaćem prvenstvu, jasno moraće da nastave sa dobrom formom. Atletiko Madrid je slavio sinoć, "jorgandžije" imaju utakmicu manje od Reala uz tri boda prednosti.



Real je ove sezone bio i na pragu eliminacije iz Lige šampiona, pobeda nad Borusijom Menhengladbah je osigurala sudar sa Atalantom u osmini finala elitnog takmičenja. Naravno sve je bilo lakše protiv Nemaca kada se vratio Serhio Ramos.



U sezonama iza potvrđuje se da Madriđani ne mogu bez svog kapitena, to se i najbolje dokazalo u nastupima protiv Šahtjora ove sezone. U dva navrata su izgubili od Ukrajinaca, u obe prilike Zidan je bio bez kapitena. Dosta se pominjala i njegova selidba sa "Bernabeua", ugovor štopera ističe krajem sezone, ali Zidan je siguran u pozitivan ishod pregovora.



"Kada igrač želi da ostane to znači. Sa Serhijom, vidim ga u klubu i narednih godina. Brine o sebi i ne čudi me što je postigao sve ove uspehe", izjavio je Zidan za svog kapitena.



Ramos ima 34 pune godine a i dalje ga prate svi veći klubovi Evrope. Ipak izgleda da se ovog kapitena Madriđani neće olako odreći.