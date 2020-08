Zidanova "pokajanja", u istom danu, još jedan povratnik?

Ranije danas preneli smo da je Real Madrid spreman da vrati Martina Edegara iz Real Sosijedada, ali to nije sve.



Španski mediji su kasnije preneli i da je Dani Sebaljos konačno "sazreo" za veću minutažu i važniju ulogu u Real Madridu.



Sebaljos je došao po želji Hulena Lopetegija, za samo 15 miliona evra iz Betisa, ali je dolaskom Zinedina Zidana sklonjen u drugi plan.



Zidan je otpisao Sebaljosa i letos ga poslao na pozajmicu u Arsenal, a njegova sudbina bila je daleko od Madrida sve do danas, kada se pojavila informacija da će konačno dobiti priliku.



Neki su to pročitali između redova kao ideju da Sebaljos zauzme mesto Iska, koji je velika želja Andree Pirla u Juventusu.



Sve u svemu, Sebaljos napušta Arsenal posle jednogodišnje pozajmice i kako stvari stoje, ostaće u Madridu.