Zidanov spisak nepoželjnih, odlazi Srbin, ali i jedna velika zvezda! Realov plan, prvo novac u kasu, a onda popunjavanje redova!

Posle osvojene titule, Real će odmoriti, probati da u Engleskoj nadoknadi poraz iz prve utakmice protiv Sitija, iskreno biće teško. Međutim, u klubu već rade na prelaznom roku, pisali smo, Florentino Perez je rekao da neće biti velikih pojačanja, jer je situacija teška, a i igrači su pristali da se odreknu plata.



"Ne bi bilo u redu da sada dovodimo igrače sa velikim ugovorima", rekao je predsednik Reala na proslavi titule.



Ali, mediji kažu da je već sastavljena lista za odlaske iz kluba, kako bi se smanjili troškovi, a da bi to moglo da dovede da se Zidanu ispuni želja, dovede samo jedan igrač, pomenuli smo da hoće Kamavingu iz Rena, mada je realnija varijanta, a i jeftiniji je Doni van de Bek iz Ajaksa.



Ko odlazi?



Pre svih Luka Jović. Ako stigne ponuda od 50 miliona, Herta želi da ga vrati u Bundesligu, ili makar 40 plus bonusi, što najavljuju Lester i Milan, Srbin će napustiti klub. Verovatno ide i Marijano Dijaz, u tom slučaju, Zidan će tražiti da se dovede jedan iskusniji napadač kao zamena za Benzemu koji je odigrao prvenstvo iz snova, praktično nosio Real na leđima. Doduše, Rodrigo može da igra u samom napadu, pa će tu Real čekati neku šansu na tržištu.



Vrlo je moguće da će biti prodat i Marselo koji ima jak ugovor, Mendi se ustalio, Reguljon bi mogao da se vrati, čime bi Brazilac postao suvišan. Nije problem u Marselu već u njegovoj ogromnoj plati koja je blizu 12 miliona po sezoni.



Džejms Rodrigez prima oko osam neto i njega Real želi da proda, naravno najsrećniji bi bili kad bi otišao Bejl, ali od toga nema ništa, Velšanin je samo skupo plaćena rezerva, a neće ni po koju cenu da napusti klub.













Od ostalih, mesta verovatno nema ni za Lukasa Vaskeza, mada njegova plata od 3.5 miliona nije velika, a otići će i Brahim Dijaz koji je na marginama i na koga Zidan ne računa Ostaje Modrić do kraja ugovora, a ni Isko neće napustiti klub. Ako uspe da proda pomenute igrače, Perez će osloboditi oko 60 miliona evra bruto u platama, dodajte na to obeštećenja, pa bi to moglo da pokrije troškove, ali i omogući da Zidan dobije jednog ili dva igrača.



Od igrača koji su na pozajmici, osim Reguljona i rezervnog golmana Lunjina, ostali će ponovo biti "parkirani", Kubo verovatno u neki drugi klub Primere, on se sjajno razvija, a Odegarda će ostaviti u Sosijedadu dok Modrić ne ode. Valjeho, Borha Majoral, Oskar Rodrigez i još pa manje poznatih igrača takođe neće dobiti šansu u Realu naredne sezone.