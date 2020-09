Zidan protiv Bejla? Rat u kome se zna pobednik, ovo je scenario!

Šta će se desiti sa Garetom Bejlom?



Ono što je sigurno je da Zidan ne računa na njega i to će mu saopštiti danas kada se Velšanin vrati u Valdebebes.



Sigurno ga neće puno zabrinuti mišljenje trenera, njegov agent Barnet je već saopštio da igrač nema nameru da ode do kraja ugovora.



Bejl će trenirati, ali sigurno da neće dobiti šansu, Real pokušava da ga se oslobodi. Rodrigeza su prodali za 25 miliona, ali Velšanina će teško, jer svi znaju da je njegova plata problem za Madriđane. On prima 15 miliona neto i u ovom trenutku, čak i da neko želi da ga dovede i to mu plaća, neće platiti obeštećenje.



Recimo, Junajted bi verovatno razmislio ako je Bejl slobodan, ali sa obeštećenjem je i za njih to previše. Real je zaradio više od 100 miliona od prodaja, cilj je da stignu do 150, da se reše Bejla, verovatno i Reguljona, neko od napadača će morati da ode.



Ali, Bejl ne haje, videćemo šta će biti danas, u svakom slučaju, Perezu nije lako da proguta da igrač koji je plaćen pre šest godina najviše u istoriji fudbala (tada 110 miliona) sedi dve godine besposlen i prima ogroman novac.



Ali, ni Zidan neće odustati, ono što mediji najavljuju kao rat, to i nije, jer je Bejlu savršeno svejedno. On je rekao na reprezentativnoj akciji, da je želeo u Kinu prošlog leta, ali da je Real u poslednji čas stopirao dogovor.









Sada ga baš briga, u reprezentaciji će igrati svakako, a njegovo ponašanje prošle sezone pokazuje da nije baš motivisan da igra, iako tvrdi suprotno...