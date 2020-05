Zidan otpisao Brazilca, sada ima plan A i plan B!

Iz razlitičih izvora stigla je najpre informacija da se Eder Militao priprema za mesto broj četiri, tačnije Zinedin Zidan mu je poručio da neće biti prvi izbor posle Serhija Ramosa i Rafaela Varana.



Navodno, Brazilac još nije na potrebnom nivou, iako je Real platio čak 50 miliona evra Portu prošlog leta.



Od ranije se zna da je Dajo Upamekano prva velika želja Zinedina Zidana, ali ovog leta nije realna opcija, jer će svi klubovi biti u "minusu", a klazula od 60 miliona je prevelika u ovom trenutku. Uz to, navodno je mladi Francuz bliži Bajernu nego Realu, jer bi u Minhenu imao mesto startera, što pored Ramosa i Varana nikome nije sigurno.



Baš zbog toga, madridski As piše da Real traži plan B, a on to je štoper Lil - Gabrijel Magalaes.



On se navodno po svim kriterijumima sviđa upravi Reala, jer je u pitanju takođe mladi, 22-godišnji štoper, a uz to, iako je Brazilac, već poseduje evropski pasoš, pa ne bi zauzimao mesto stranca u ekipi.









Pored toga, za razliku od Militaa, on je levonog, što je nešto što Zidan odavno želi u svom timu.



Za kraj, najvažnija je ipak cena, jer bi Lil bio spreman da ga pusti za 20 miliona evra, jer ga je francuski klub platio svega tri za dolazak iz Brazila.



Zanimljivo, Gabrijel je u sezoni 2017/18 bio na pozajmici u Dinamo Zagrebu, ali je tada kao omladinac uglavnom igrao za drugi tim hrvatske ekipe.





Nakon tog kaljenja, odigrao je 52 utakmice za prvi tim Lila, a pre Reala, njega je želeo Čelsi, ali nije uspeo da ga dovede.





Pogledajte o kakvom igraču je reč: