Zidan o spektakularnom Bejlu!

Trener Real Madrida rekao je danas da nije razgovarao sa Geretom Bejlom pre njegovog odlaska za London, ali je istakao da nije imao ličnih problema s velškim napadačem i pohvalio je sve ono što je uradio za španski klub.







Velšanin je danas predstavljen kao novo pojačanje Totenhema, vratio se posle sedam godina na sever engleske prestonice, igraće sa Sparse kao pozajmljen igrač Reala do kraja sezone.



"Nisam razgovarao sa njim", rekao je Zidan na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg gostovanja Real Sosijedadu.



"Ali, znam šta je uradio za ovaj klub i to ne može niko da spori", dodao je Zidan.



Zidan se nije složio sa percepcijom da je on izbacio Bejla.



"Nije tako. Komplikovano je... Ali, ja nikada nisam imao problema s Geretom... On sada želi promenu i sce što možemo je da mu poželimo sve najbolje. Takve stvari se dešavaju u fudbalu, ali uvek sam govorio da je Bejl spektakularan igrač", rekao je Zidan.